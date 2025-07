FOTO Znate li da Thompson ima brata koji mu jako sliči? Njegova kći je dobro poznata javnosti

Marko Perković Thompson jedna je od najvećih glazbenih zvijezda u Hrvatskoj, čiji svaki korak javnost pomno prati, no o njegovom privatnom životu, a osobito o njegovoj obitelji, zna se iznimno malo. Pjevač je oduvijek bio poznat po tome što svoj osobni život drži daleko od medija, a tu samozatajnost dijeli i njegov dvije godine mlađi brat Dražen Perković. Iako se o njemu rijetko govori, Dražen je neizostavan dio pjevačeva života, a njihova povezanost seže duboko u djetinjstvo koje su proveli u Čavoglavama, odrastajući u skromnim uvjetima koji su ih zauvijek oblikovali. Interes za samozatajnog brata slavnog pjevača ponovno je porastao nakon što se Thompson vratio na scenu poslije duge pauze uzrokovane teškom bolešću sina Ante Mihaela.

Foto: Instagram screenshot

Braća Marko i Dražen odrasli su uglavnom uz majku Mariju, dok je njihov otac Ante radio u Njemačkoj kako bi prehranio obitelj, dolazeći kući tek za blagdane. Ključna figura u njihovu odgoju bio je djed, kojeg je Thompson ovekovečio u jednoj od svojih najemotivnijih pjesama, "Moj dida i ja". U jednom je intervjuu pjevač otkrio koliki je utjecaj djed imao na čitavu obitelj. "Njegova mudrost, snaga i radišnost nas je sačuvala, a zajedništvo koje je ugradio u nas, svoje unuke, i dan danas živi jer svi smo ostali povezani zahvaljujući najviše njegovom odgoju. Bio je i ostao naša velika emocija", pojasnio je Thompson, ističući kako je djed bio najveći autoritet čije su vrijednosti postale temelj njihove obitelji.

Osim teških uvjeta i očevog odsustva, obitelj Perković u prošlosti je zadesila i velika tragedija o kojoj je pjevač rijetko govorio. Naime, Marko i Dražen imali su još jednog brata, koji je preminuo u najranijoj dobi. "Imao sam još jednog brata koji je kao mali umro. U to vrijeme se umiralo i od obične gripe pa sam tako u svojoj ranoj dobi ostao bez jednog brata", otkrio je Thompson u jednom starijem, manje poznatom intervjuu. Taj bolan gubitak dodatno je ojačao veze unutar obitelji i produbio njihovu međusobnu povezanost, a zajedništvo koje je promovirao njihov djed pomoglo im je da prebrode najteže trenutke.

FOTO Evo kako je izgledao cijeli spektakularni koncert Thompsona! Jedva je suzdržao emocije, a publika je pjevala uglas

Za razliku od svog slavnog brata, Dražen Perković nikada nije težio javnom životu. Ne bavi se javnim poslom i svjesno izbjegava bilo kakvo medijsko eksponiranje. Oni koji su ga imali prilike vidjeti kažu da nevjerojatno sliči Marku, no rijetke su prilike u kojima ga se može vidjeti. Njegov život odvija se daleko od pozornica i bljeskalica fotoaparata, u miru obiteljskog kruga, a upravo je članica te obitelji zaslužna što je javnost uopće dobila uvid u to kako on izgleda. Nekoliko njegovih fotografija pojavilo se na društvenim mrežama, i to zahvaljujući njegovoj kćeri.

Iako je Dražen Perković za mnoge potpuna nepoznanica, njegova kći Lejdi Perković itekako je poznato lice, posebice publici popularnih televizijskih formata. Šira javnost upoznala ju je tijekom showa "Ples sa zvijezdama", gdje je njezin tadašnji dečko, a danas zaručnik, profesionalni plesač Ivan Jarnec, sudjelovao kao mentor. U jednoj od emisija, nakon što je sa svojom plesnom partnericom Darijom Lorenci Flatz otplesao rumbu za maksimalnih 40 bodova, Ivan je priredio iznenađenje života. Prišao je publici gdje je sjedila Lejdi, kleknuo pred nju, izvadio prsten i zaprosio je. Emotivna Lejdi kroz suze je pristala, a romantični trenutak postao je jedan od najupečatljivijih događaja sezone.