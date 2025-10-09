Naši Portali
NOVI SINGL

Dubioza Kolektiv predstavlja pjesmu inspiriranu rečenicom u kojoj se kriju ironija i istina, tuga i humor

dubioza kolektiv
VL
Autor
Vecernji.hr
09.10.2025.
u 12:40

Dubioza Kolektiv i Dino Šaran, udružili su snage i još jednom stvorili zajednički zvuk. Pjesma „A JOJ” nije samo pjesma – to je jauk života

Postoji ta mala, ali duboka rečenica koju svi na Balkanu izgovaramo kada "nas stisne" i ne znamo da li da se nasmijemo ili da zaplačemo: „A joj.“ U njoj se kriju ironija i istina, tuga i humor, očaj i prihvaćanje. Upravo tu Dubioza Kolektiv pronalazi novu inspiraciju i stvara pjesmu koja odražava svakodnevni život sa svim njegovim apsurdima i (ne)očekivanim trenucima. Dva najosjetljivija kroničara balkanske svakodnevice , Dubioza Kolektiv i Dino Šaran, udružili su snage i još jednom stvorili zajednički zvuk. Pjesma „A JOJ” nije samo pjesma – to je jauk života.

“Pjesma je nastala kod Dine u stanu, spontano, dok smo radili na drugoj stvari. U pauzi sam mu odsvirao komadić muzike, počinjući svaki krug sa “A joj”. Dini je to bilo dovoljno da klikne i napiše tekst i melodiju za tren. Otkako smo postali komšije iz kvarta, češće se viđamo i jedan drugome istresamo ideje. Džezva kafe i dvije gitare svašta naprave.” komentirao je član benda. Pjesmu prati i spot snimljen uživo, u akustičnoj izvedbi benda, u čarobnom ambijentu Starry Night Retreat-a u Lužnici, pored Visokog (BiH).
Ključne riječi
showbiz Dubioza Kolektiv

