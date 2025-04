Navodna ljubavnica Rubena Van Guchta šokirala priznanjem: Zajedno smo već šest godina

Suprug Blanke Vlašić, belgijski sportski novinar Ruben Van Gucht prije nekoliko je mjeseci iznenadio sve kada je javno u jednom intervju priznao kako on i Blanka imaju otvoreni brak. Ruben je naglasio da je takav način života stvar osobnog izbora i da objašnjenja duguje isključivo osobama koje su dio tog odnosa. Njegova prijateljica, za koju su belgijski mediji špekulirali da mu je i više od toga, spisateljica Charlotte van Looy u siječnju je objavila niz fotografija uz koje je stavila opis "Ljubav u zadnje vrijeme", a na dosta tih fotografija je i Ruben. Prije nekoliko dana netko joj je u komentarima postavio pitanje: "Znaš da on ima ženu i dijete u Hrvatskoj?".

Odgovor koji je Charlotte dala iznenadio je mnoge. “Budući da smo zajedno već gotovo 6 godina i dijelimo isti dom već skoro 4 godine – doista znam. U svakom slučaju, hvala na prijateljskom podsjetniku”. Osoba koja joj je postavila pitanje odgovorila je još ovo Charlotte: To je tvoj život. Ako si zadovoljan s tim... Blago tebi... Nekada su to zvali varanje. Sada tome očito daju drugo ime. Čudno mi je da žene sve to prihvaćaju.. Ruben je kazao kako on i supruga imaju otvoren odnos, što znači da mogu prakticirati odnose i s drugim ljudima, te da se s time Blanka u potpunosti slaže. Prema Van Guchtovim riječima, njihov se dogovor temelji na otvorenosti i povjerenju, a o svom gostovanju u kojemu je otkrio ove detalje obavijestio je i Vlašić te mu je ona pružila podršku.

Otkrio je i kako Blanka zna tko su njegove partnerice, ali ne zna i detalje. - To uzrokuje samo bol. Ne borim se s konceptom klasične veze. Drugi ljudi se s tim bore više nego ja. Svakome priznajem taj tip veze. Ali jedini koji zaslužuju riječ, objašnjenje ili komunikaciju o tome su uključeni ljudi. Nitko ne treba brinuti za njih, nitko ne treba misliti: ‘Jadna, neće znati’. Govorim o tome otvoreno. Blanka može reći ne želi li živjeti ovakav život, ali nije to rekla. O otvorenoj se vezi oglasila i Rubenova majka. - Ti odnosi: to nije moja ideja, ali život je prekratak da bismo vodili beskrajne rasprave o tome. Uzimamo to takvo kakvo jest - kazala je ona tada.

