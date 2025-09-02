Veza Blankinog Rubena i njegove navodne ljubavnice na 'klimavim nogama'? Fatalna plavuša iznenadila ovim potezom

Hrvatska umirovljena atletičarka, 41-godišnja Blanka Vlašić i njezin tri godine mlađi suprug, belgijski novinar Ruben Van Gucht pune medijske stupce otkako je u medije dospjela vijest da prakticiraju otvoreni odnos. Naime, Ruben je šokirao javnost svojim priznanjem o njihovu otvorenom odnosu, i paralelnom odnosu s drugim ženama, iako su u crkvi Sv. Lovre na splitskom Žnjanu izmijenili zavjete.

Također, i njegova navodna ljubavnica, belgijska spisateljica Charlotte Van Looy na Instagramu je razjasnila da je s Rubenom već nekoliko godina u ljubavnom odnosu.

Ipak, ako je suditi prema društvenim mrežama, moguće je kako je njihov odnos na "klimavim nogama", s obzirom na to da Van Looy više ne prati svog emotivnog partnera Rubena na Instagramu. Iako ga je otpratila, još uvijek drži objavljenima u naglascima njihove fotografije, a on nju još uvijek prati. Mediji također prenose kako u opisu njezina profila više ne stoji slovo "R", koje asocira na Rubena.

Ranije se i sama belgijska spisateljica pohvalila kako njihova veza traje čak šest godina, a da zajedno žive četiri. Charlotte je nerijetko provodila trenutke s Rubenom, a dok bi Blanka za to vrijeme bila u rodnom Splitu sa svojim sinom Mondom, a kojeg je dobila s Belgijcem.

Podsjetimo, Blanka se još uvijek nije oglasila o svom otvorenom braku s Rubenom, a u posljednje vrijeme viđena je bez svog vjenčanog prstena na ruci. Za razliku od nje, Ruben svoj prsten još uvijek ponosno nosi i pokazuje na mrežama kada se fotografira.

"Blanka i ja smo se dogovorili da više nećemo govoriti o našoj vezi u medijima. Budući da je ovo vrlo iskren razgovor, obično bih vam ispričao sve detalje, ali ovaj razgovor se snima", objasnio je Ruben ranije u razgovoru za De Morgen, dodavši da su mediji njihov odnos pretvorili u nešto neobično. Što će se dalje događati s ovim parom i u kakvom su doista odnosu, ostaje nam tek za vidjeti...