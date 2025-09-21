FOTO Naša voditeljica ranije je ljubila bogatog poduzetnika koji se oženio manekenkom u tajnosti

Jedna od omiljenih domaćih radijskih voditeljica, Ivana Mišerić, nedavno je proslavila svoj jubilarni 40. rođendan. Taj je lijepi jubilej obilježila na zaista poseban način. Svojim je pratiteljima na Instagramu priuštila pravu poslasticu – seriju fotografija koje su ih provele kroz vrtlog vremena, od najranijih dana pa sve do sadašnjeg trenutka, ispunjenog velikim profesionalnim i privatnim promjenama.

"Jučer napunila 40! Hvala svima na čestitkama. Jako ste me razveselili! Jedna fotkica puhanja od sinoć.... I presjek mojih najdražih rođendana koji su ostali zabilježeni. Zadnja fotka zapravo nije rođendanska... ali je jedna od prvih s mojih početaka na ovom svijetu. Pa nek mi ostane tu", napisala je Ivana uz objavu koja je u kratkom roku prikupila lavinu lajkova i komentara.

Ovaj intiman trenutak, uhvaćen u toplom svjetlu restorana, odaje dojam mirne i sretne proslave, vjerojatno u društvu najbližih, a mnogi su odmah pomislili kako je autor fotografije njezin dugogodišnji partner Dražen, s kojim je na sedmoj fotki u nizu. Inače, svoju vezu je potvrdila u prosincu 2021. godine, kada je objavila i njihovu prvu fotografiju.

FOTO Vlasnik Sokol Marića oženio se 40 godina mlađom Kolumbijkom koja dolazi iz poznate obitelji

Ako se prisjetimo, Ivana je 2020. godine prekinula vezu s uspješnim poduzetnikom Sandrom Murom, s kojim je bila dvije godine. Prije toga bila je zaručena s Jurajem Hrvačićem, sinom suvlasnika nekadašnjeg Narodnog radija i Antene Zagreb. Njezina veza sa Sandrom Murom, vlasnikom tvrtke Bellabeat bila je javno eksponirana, a Ivana je često objavljivala njihove zajedničke fotografije i fotografije iz njegova stana.

Nakon njihova prekida i Sandro je pronašao svoju srodnu ljubav. Naime, danas je on u braku s 30-godišnjom Emom Mur, djevojački Kovač, a koja je godinama palila i žarila scenom i to točno u Italiji. No naposljetku je svoju talijansku adresu zamijenila zagrebačkom i to zbog ljubavi sa Sandrom. Krajem 2022. godine, Story je doznao kako su tada započeli svoju ljubavnu romansu. - Mogu reći da sam trenutačno jako sretna. Ponekad život neočekivano iznenadi - kazala je također za spomenuti medij, a osmijeh s lica nije skidala.

Rodila se kao Nenad i prva je u Hrvatskoj govorila o promjeni spola: 'Žene koje idu u crkvu postale su moja publika'

Već nekoliko mjeseci kasnije ovi su se golupčići vjenčali, i to u tajnosti. Par je izrekao sudbonosno "da" u samoborskoj Gradskoj vijećnici, a plavokosa ljepotica sretne vijesti tada nije rekla ni svojoj mami. Nakon toga, par se uputio na medeni mjesec, a za lokaciju su izabrali New York i čarobne Havaje. U rujnu 2023. godine otkrili su kako čekaju dijete, a daljnje vijesti o trudnoći nije dijelila s javnosti.