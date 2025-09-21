FOTO Naš glumac oženio kolegicu! Pogledajte fotografije s intimne proslave

Bivši natjecatelj popularnog showa "Tvoje lice zvuči poznato", glazbenik i glumac Domagoj Nižić, izrekao je sudbonosno "da". Glumac, poznat i po ulozi Dražena Petrovića u filmu "Dražen", oženio je svoju dugogodišnju partnericu, glumicu i voditeljicu Luciju Helenu Kajić. Mladoženja je bio u elegantnom bijelom sakou, a mladenka u raskošnoj bijeloj haljini s buketom crvenih ruža u ruci.

Par je vjenčanje odlučio proslaviti u krugu najbližih, daleko od očiju javnosti. Sretnu vijest podijelili su na društvenim mrežama uz fotografiju koja prikazuje ozarena lica mladenaca. "Upravo vjenčani", stoji kratko u opisu objave na kojoj Domagoj nosi klasični smoking s leptir mašnom, dok Lucija blista u elegantnoj bijeloj vjenčanici, držeći buket crvenih ruža.

Lucija Helena nije samo njegova životna suputnica, već i najveći oslonac u profesionalnom smislu. "Ona je moja prva adresa za svaki savjet i odluku, i u poslu i u životu", priznao je glumac, naglašavajući koliko mu je njezina podrška ključna u svim životnim situacijama. Ta se podrška najočitije pokazala tijekom snimanja njegovog najzahtjevnijeg projekta, filma "Dražen", gdje je utjelovio sportsku legendu. Lucija mu je, kao iskusna glumica, pomagala u pripremi scena na engleskom jeziku. "Moram priznati da nije bilo nje, kad su bile engleske scene u Draženu na američkom, ne bi bile takve kakve jesu jer je ona igrala sa mnom paralelno", otkrio je Domagoj, potvrđujući da je upravo ona bila ključan faktor uspjeha tih zahtjevnih dijelova filma.

Trenutak prosidbe bio je ispunjen jednakom tremom i uzbuđenjem. Domagoj je odlučio zaprositi svoju odabranicu na tradicionalan način, kleknuvši pred nju. Taj čin, kako kaže, iziskuje posebnu hrabrost i nosi duboku simboliku. "Kleči se pred Bogom, ali to je neki znak onako lijep. Mislim da kleknut pred nekim kao pred dragim Bogom i pitati tako jedno pitanje 'hoćeš li se udat za mene' fakat iziskuje neku hrabrost i drhte ti noge i tresu ti se ruke i sve", iskreno je priznao glumac, dočaravši vrtlog emocija koji ga je obuzeo u tom presudnom trenutku. Upravo ta ranjivost i poštovanje svjedoče o dubini osjećaja koje gaji prema svojoj, sada već supruzi.