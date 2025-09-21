Slavna glumica nakon razvoda više ne skriva 14 godina mlađeg dečka

Čini se da je kolumbijska glumica Sofia Vergara (53) pronašla sve što je poželjela za 2025. godinu. Nakon što je početkom godine osvojila Zlatni globus za ulogu u Netflixovoj seriji "Griselda" i javno izjavila kako se nada "zdravlju, novcu i dečku", njezine su se želje, po svemu sudeći, i ostvarile. Zvijezda serije "Moderna obitelj" već mjesecima uživa u romansi s 14 godina mlađim poduzetnikom Douglasom Chabbottom (39), a njihova veza, koja je započela u Europi, nastavila se i u Sjedinjenim Državama.

Nedavno su viđeni na koncertu grupe Oasis u Pasadeni u Kaliforniji, gdje su opušteno šetali jedno uz drugo, potvrđujući da njihova ljetna romansa nije bila samo prolazna avantura. Vergara je izgledala zanosno u crnom topu bez rukava i trapericama, upotpunivši kombinaciju bijelom Chanel torbicom, dok je Chabbott odabrao ležerni stil sa zelenom Prada jaknom. Glasine o novoj ljubavi u glumičinom životu započele su u svibnju, kada su prvi put viđeni zajedno u Francuskoj, gdje su prisustvovali rođendanskim proslavama J Balvina i Naomi Campbell. Ubrzo nakon toga, zajedno su se pojavili na Velikoj nagradi Monaka, gdje im se pridružio i Sofijin sin Manolo Gonzalez Vergara (33), što su mnogi protumačili kao znak da veza postaje ozbiljna. Ipak, trenutak koji je zapečatio njihovu romansu u očima javnosti dogodio se krajem lipnja u Rimu.

Sofía Vergara and Douglas Chabbott look cozy after Oasis concert and more star snaps https://t.co/qlPipSAiOB pic.twitter.com/127J9H1wg6 — New York Post photos (@nypostphotos) September 8, 2025

Nakon romantične večere, par je snimljen u strastvenom zagrljaju ispred restorana. Presretni Chabbott podigao je nasmijanu Vergaru u naručje i poljubio je u obraz, a fotografije ovog nježnog trenutka brzo su obišle svijet. Glumica, koja je za tu prigodu odjenula pripijenu cvjetnu haljinu, nije skrivala sreću te je s novim odabranikom večer nastavila u hotelu. Iako par još nije službeno potvrdio svoju vezu, Vergara je vrlo otvorena na društvenim mrežama, gdje redovito dijeli trenutke s Chabbottom. Nakon vikenda u Rimu objavila je niz fotografija uz opis: "Kakav savršen vikend pun iznenađenja! Hvala! Volim te", tagirajući pritom i Douglasa.

U jednom od videa objavljenih s odmora u Francuskoj, par je snimljen kako prisno pleše, a Chabbott je držao ruke na njezinom struku. Glumica je također podijelila i dirljivu poruku koju je dobila od njega uoči svog 53. rođendana, koji je proslavila u srpnju na Sardiniji, gdje je Chabbott bio jedan od ključnih gostiju, sjedeći tek dva mjesta od nje. Čini se da se Vergara ne ustručava pokazati svoju novu ljubav, pa je tako u jednoj ranijoj objavi, nakon što joj je osoblje restorana na njegov nagovor pjevalo rođendansku pjesmu, u šali napisala: "Poštuj me, Doug Chabbott".

Novi odabranik slavne glumice uspješan je poduzetnik koji je diplomirao na prestižnom Babson Collegeu. Iako svoj privatni život drži dalje od javnosti, s privatnim profilom na Instagramu, dobro je poznat u holivudskim krugovima. Među njegovim prijateljima nalaze se brojne zvijezde poput Orlanda Blooma, Dakote Johnson, Camille Belle i Dereka Hougha. Njegov uspjeh i financijska neovisnost poklapaju se s onim što je Vergara nedavno izjavila da traži u partneru, čime je izazvala veliku pozornost javnosti. "Želim nekoga tko ima novca kao i ja, ili više" Nakon razvoda od glumca Joea Manganiella, Vergara je bila vrlo iskrena o svojim očekivanjima od budućeg partnera. "Želim nekoga tko ima jednako novca kao ja ili više, jer ako nema, to postane noćna mora. Na kraju ti počnu zamjerati", izjavila je u emisiji Today. Uz to, dodala je kako traži i one osnovne stvari poput zdravlja, ljubavi te nekoga tko je "visok i zgodan".

Unatoč jasnim kriterijima, priznala je da je nakon razvoda osjetila paniku. "Sad sam slobodna godinu i pol dana i uhvatila me panika kad sam se razvela. Mislila sam si: 'Imam 52 godine, što će se dogoditi? Gdje ću ikoga pronaći?'", iskreno je rekla. Ipak, naglasila je da joj se više ne žuri i da, s obzirom na izazove s kojima se susreću žene u njezinim godinama, ne može biti previše izbirljiva, našalivši se kako njezin partner "ne mora biti ni doktor ni astronaut". Kraj braka i kratka romansa s kirurgom Ova romansa dolazi nakon turbulentnog razdoblja za glumicu.

Njezin sedmogodišnji brak s glumcem Joeom Manganiellom okončan je u srpnju 2023., a razvod je finaliziran u veljači 2024. Nedugo nakon razlaza, u listopadu 2023., Vergara je započela vezu s cijenjenim ortopedskim kirurgom Justinom Salimanom. Njihova je veza postala javna u travnju 2024., kada je objavila fotografiju na kojoj je on uz nju tijekom oporavka od operacije koljena. Iako su neki izvori tvrdili da veza postaje ozbiljna, par je viđen zajedno posljednji put tijekom odmora u Italiji u srpnju 2024., a Vergara je već u kolovozu izjavila da je "nekako slobodna". Čini se da je ta veza bila samo prijelazno razdoblje, a sudeći prema osmijehu koji ne skida s lica, pravu sreću pronašla je upravo uz Douglasa Chabbotta.