FOTO Miss turizma Hrvatske javila nam se iz Kine i otkrila kako provodi dane uoči izbora za Miss Turizma Svijeta

Lucija Ravnjak, aktualna Miss turizma Hrvatske, trenutačno boravi u kineskom gradu Changsha gdje se priprema za veliko finale izbora Miss Turizma Svijeta. U Kinu je otputovala 11. rujna, a 2. listopada čeka je glamurozna završnica natjecanja na kojoj će Brazilka Isabelle Quieroz Bartoli predati krunu svojoj nasljednici.

Za dvadesetdvogodišnju studenticu novinarstva iz Zagreba ovo je najveći izazov dosad, a Kinu doživljava kao potpuno novo iskustvo. „Hrana im je u najmanju ruku zanimljiva i ima je stvarno puno. Moji favoriti su razno voće i gyoze. Prvih par dana jela sam samo lubenicu i pitayu, a sad sam hrabrija pa uživam u svemu, od pržene riže do škampa i školjki“, opisala je svoje prve dojmove.

Najviše ju je iznenadio kineski ritam života. „Ustaju i liježu puno ranije nego mi, a večera im je već oko pet ili šest sati. Nikako se ne mogu priviknuti na to, ali stalno nam donose voće za prigristi pa imamo dovoljno energije. Ono što mi najviše nedostaje je kava, jer Kinezi jednostavno nemaju potrebu sjediti i piti je kao mi. To mi je baš uzdrmalo rutinu, ali s obzirom koliko su svi ovdje dragi i druželjubivi, pozitivne energije stvarno ne nedostaje.“

Foto: Promo

Osim samog natjecanja, Lucija posebno cijeni prijateljstva koja gradi s drugim kandidatkinjama. „Najviše se družim s djevojkama iz susjednih zemalja i baš mi je toplo oko srca kad mogu razgovarati na svom jeziku u zemlji tako dalekoj od kuće. S kandidatkinjama iz BiH, Srbije, Sjeverne Makedonije i SAD-a povezala sam se toliko da vjerujem kako će se ta prijateljstva nastaviti i nakon izbora.“

Dani u Kini ispunjeni su obavezama, a slobodnog vremena gotovo i nema. „Naše vrijeme ovdje nije nimalo opuštajuće. Svaki dan imamo snimanja, probe i službene događaje. Ritam je brz i stalno smo zaposlene, ali to je iskustvo koje me uči disciplini i organizaciji. Ponekad je naporno, no uživam jer znam da sve to radim za jedno veliko finale.“

Lucija se u Kinu nije uputila nespremna. Za ovo natjecanje pripremala se uz bivšu misicu Mariju Vukašinu i Damira Puhalovića iz agencije Royal Models, a iza nje stoji cijeli tim domaćih dizajnera i kreativaca. U nacionalnom kostimu Gordane Radić, večernjim haljinama Ivane Bilić, nakitu Irene Vučinić i obući Entony Shoes ponosno će pokazati hrvatski stil i tradiciju. Posebnu simboliku nosi i dar organizatorima, kravatu i maramu, kao podsjetnik na hrvatsku kulturnu baštinu.

„Plasman u top deset bio bi sjajan uspjeh, ali meni je još važnije da dostojno predstavim Hrvatsku i pokažem da ljepota ide uz inteligenciju i otvorenost prema drugima. Želim uživati u svakom trenutku i ponijeti kući iskustvo koje ću pamtiti cijeli život“, zaključila je Lucija.

Sve oči bit će uprte u Changshu 2. listopada kada će među sedamdesetak kandidatkinja biti izabrana nova Miss Turizma Svijeta, a Hrvatska ove godine ima predstavnicu koja je spremna ostaviti trag i na pisti i izvan nje.