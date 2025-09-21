Slavnu glumicu fanovi razapeli zbog poklona kćeri za rođendan: 'To je neprimjereno i opasno'

Gestu ljubavi kojom je glumica Sarah Michelle Gellar obilježila 16. rođendan svoje kćeri Charlotte zasjenila je žestoka rasprava na društvenim mrežama. Zvijezda serije "Buffy, ubojica vampira" i njezin suprug Freddie Prinze Jr. iznenadili su svoju kćer tinejdžericu novim automobilom – crnim Jeep Rubiconom ukrašenim velikom crvenom mašnom. Gellar je s ponosom podijelila fotografije dara uz dirljivu poruku na Instagramu. "Prije 16 godina učinila si me majkom. Vjerujem da citat kaže... kći je samo djevojčica koja odraste i postane tvoja najbolja prijateljica. Charlotte, ti si to i mnogo više. Snažna si, inspirativna, ljubazna, smiješna i, što je najvažnije, jedinstvena. Sretna sam što te mogu zvati svojom najboljom prijateljicom i jednako sam uzbuđena što ću napokon biti tvoja suvozačica PRINZEss", napisala je 48-godišnja glumica.

Iako je objava bila ispunjena majčinskom ljubavlju, pažnju mnogih privukla je vrijednost poklona. Riječ je o modelu Jeep Wrangler Rubicon iz 2025. godine, čija cijena za model s četverim vratima počinje od otprilike 52.000 dolara, što je gotovo 49.000 eura. Upravo je ta brojka potaknula lavinu negativnih komentara, a objava koja je trebala biti slavljenička pretvorila se u bojno polje na kojem su se suprotstavila mišljenja o roditeljstvu, bogatstvu i odgoju djece. Mnogi su smatrali da je darivanje tako skupog i snažnog automobila 16-godišnjoj vozačici početnici neprimjereno i potencijalno opasno, ali i da šalje pogrešnu poruku o vrijednosti novca.

Kritičari nisu štedjeli riječi, optužujući glumački par za "razočaravajući roditeljski potez". "Sretan rođendan Charlotte... ali nemojmo normalizirati darivanje skupih automobila mladim i novim vozačima. Mislim da ste nažalost zasjenili rođendan svoje divne kćeri", napisao je jedan korisnik. Drugi su se nadovezali, ističući problem učenja o vrijednosti rada i novca: "Sretan sam zbog vas, ali treba li 16-godišnjakinji doista Jeep? To su veliki potrošači goriva. Razočaravajuće je kada bogati ne uče svoje potomstvo vrijednosti novca i napornog rada." Neki su otišli i korak dalje, kritizirajući ekološki aspekt dara: "Stvarno sjajan izbor prvog automobila za planet... samo naprijed, trošite hrpu goriva na cestama sa svojim terencem!"

Međutim, nisu svi dijelili isto mišljenje. Brojni obožavatelji stali su u obranu glumice, tvrdeći da nitko nema pravo osuđivati kako roditelji troše svoj novac na vlastitu djecu. "Moramo normalizirati da ne budemo sitničavi i ljubomorni što netko ima ono što vi nemate!", odgovorio je jedan pratitelj na negativne komentare. Drugi su istaknuli da javnost ne zna cijelu priču. "Zašto se toliko ljudi uzrujava što roditelji kupuju djetetu auto? I ja sam za 16. rođendan dobila novi automobil, ali sam morala raditi i imati svoj novac za gorivo. Ne znamo koji su uvjeti pod kojima je ona dobila taj Jeep. Iskreno, to nije naša stvar. Poželite djetetu sretan rođendan i nastavite sa svojim danom", zaključio je jedan od branitelja obitelji Prinze.

Ono što ovu situaciju čini složenijom jest činjenica da su Sarah Michelle Gellar i Freddie Prinze Jr. poznati kao izuzetno zaštitnički nastrojeni roditelji koji, unatoč holivudskom statusu, svoju djecu drže podalje od očiju javnosti. Rijetko objavljuju njihove fotografije, a poznato je da imaju stroga pravila, uključujući ograničenja korištenja društvenih mreža. Također, svojoj su djeci, kćeri Charlotte i 12-godišnjem sinu Rockyju, zabranili da se profesionalno bave glumom prije nego što završe srednju školu. U jednom je intervjuu za People Prinze Jr. govorio o izazovima odgoja tinejdžera, naglasivši kako je strpljenje "supermoć" njegove supruge i ključna vrlina u suočavanju s tinejdžerskom energijom.

Sarah Michelle Gellar i Freddie Prinze Jr. slove za jedan od najdugovječnijih i najstabilnijih parova u Hollywoodu. Upoznali su se 1997. godine na snimanju kultnog horora "Znam što si radila prošlog ljeta", a prijateljstvo je ubrzo preraslo u ljubav. Vjenčali su se 2002. godine, a početkom rujna proslavili su 23. godišnjicu braka.