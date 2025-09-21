Naši Portali
MIRKO GAŠPAREVIĆ MIRKA

Objavljeno kada će se održati sprovod našeg poznatog glazbenika koji je iznenada preminuo nakon koncerta

Mirko Gašparević Mirka
21.09.2025.
u 15:26

Posljednji ispraćaj dragog nam prijatelja i suradnika bit će održan u ponedjeljak, 22. rujna 2025. u 13 sati na mjesnom groblju u Štitaru. Ovom prilikom pozivamo i molimo sve kolege i prijatelje tamburaše koji žele i mogu doći na posljednji ispraćaj, da ponesu svoje instrumente pa da Mirka posljednji put pozdravimo i ispratimo zvukom naših tambura, objavili su na Facebooku Najboljih hrvatskih tamburaša

Mirko Gašaprević Mirka, dugogodišnji član Najboljih hrvatskih tamburaša, iznenada je preminuo jučer, a članovi njegove grupe objavili su i kada je njegov sprovod. 

“Posljednji ispraćaj dragog nam prijatelja i suradnika bit će održan u ponedjeljak, 22. rujna 2025. u 13 sati na mjesnom groblju u Štitaru. Ovom prilikom pozivamo i molimo sve kolege i prijatelje tamburaše koji žele i mogu doći na posljednji ispraćaj, da ponesu svoje instrumente pa da Mirka posljednji put pozdravimo i ispratimo zvukom naših tambura. Molimo Svevišnjeg Gospodina da mu podari vječni mir u nebeskom orkestru!”, napisali su u objavi.

Vijest o smrti su također objavile njegove kolege iz benda."Dragi prijatelji, s velikom tugom i boli javljamo da nas je - iznenada i prerano - napustio naš Mirka. Više od 40 godina dijelili smo pozornicu, dobro i zlo, proputovali zajedno tisuće kilometara i proveli brojne neprospavane noći... Još sinoć smo u prepunom šatoru Vinkovačkih jeseni Hrvoju zajedno pjevali Prijatelju moj. Od danas će ta pjesma imati potpuno novo značenje. 'Opet ćemo skupa ja i ti tambure zasvirati'... Dragi Mirka, počivaj u miru! I hvala ti za sve divne godine!", napisali su.

Mirko je s njima je svirao od samih početaka, od 1985. dok su djelovali pod imenom Zlatni Dukati. Njihov posljednji zajednički koncert održao 19.9. u šatoru Vinkovačkih jeseni.

Naša pjevačica okrenula se duhovnoj glazbi: 'Osjetila sam poziv, nema osvrtanja nazad'

PO
poluprovokator
16:36 21.09.2025.

Ostavio nam je u masljeđe puno dobrih pjesama koje će se još duugo slušati. Tko je u prilici neka ode na ispraćaj jer vjerujem da će biti poseban. Pogledajte na YT "Tamburaški rastanak". Legendo RIP

