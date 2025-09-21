Preminuo najstariji hrvatski aktivni novinar, objavljivao je i u 94. godini života

Joško Čelar, dugogodišnji novinar Šibenskog lista i Slobodne Dalmacije, preminuo je u 94. godini života u Šibeniku. Kako piše Šibenski, Čelar je nastavio pisati i snimati i nakon odlaska u mirovinu,a posljednjih godina pisao je Crtice iz starog Šibenika. Među kolegama, Čelar je ostao upamćen po nevjerojatnoj energiji. Pisao je skoro do prije nekoliko mjeseci kada je zbog teških zdravstvenih problema i srčanih komplikacija morao prestati. Fotografijom se počeo baviti 1960. godine u kojoj je prve fotografije objavio u „Šibenskom listu”. Godine 1962. napušta posao u Luci Šibenik te postaje novinar i prvi šibenski profesionalni fotoreporter i jedan od začetnika suvremene fotoreporterske profesije u Dalmaciji i Hrvatskoj.

Joško Čelar je u šibensko novinarstvo uveo aktivnu, dinamičnu, angažiranu i estetski čvrsto definiranu fotografiju. Postao je foto kroničar Šibenika, njegovog dnevnog, kulturnog, gospodarskog i društvenog, posebno urbanog života. Kao novinar postaje i minuciozni kritičar šibenskih mana, negativnih pojava, socijalnih i komunalnih problema. Svoje tekstove precizno ilustrira vlastitim fotografijama, a već 1962. godine radi originalne narativne fotoreporterske mozaike i počinje objavljivati tematske fotoreportaže, novinarsku formu koja je u to vrijeme bila u povojima čak i u visokotiražnim novinama na državnoj razini, objavio je Šibenik news.

Njegovu dokumentarnu fotografiju, sljubljenu sa suptilnom dozom umjetničke fotografije, danas se prepoznaje kao seriozni fotografski narativ koji, a to treba posebno naglasiti, pripada Šibeniku i danas tvori jedan od najvažnijih segmenata njegovog identiteta. Niz Čelarovih fotografija toliko je duboko ukorijenjen u zavičajnu svijest Šibenčana, da ih se poput nekih pjesama Arsena Dedića, doživljavao kao „narodne” i prema njima se odnosi kao općem, zajedničkom dobru i šibenskoj dragocjenosti.