na instagramu

FOTO Mia Majoli proslavila rođendan! Majka Iva joj čestitala i pokazala tortu u Halloween stilu

Foto: Instagram/ ivamajoli
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
01.11.2025.
u 16:00

Majka joj je čestitala rođendan zajedničkom fotografijom na Instagramu, a tom prilikom pokazala je da su proslavile uz tortu ukrašenu bundevama i duhovima, u stilu Halloween ukrasa

Mia Majoli, kći tenisačice Ive Majoli i poduzetnika Stipe Marića, proslavila je 19. rođendan, a ponosna mama Iva tim se povodom javila na društvenim mrežama. Majka joj je čestitala rođendan zajedničkom fotografijom na Instagramu, a tom prilikom pokazala je da su proslavile uz tortu ukrašenu bundevama i duhovima, u stilu Halloween ukrasa. "Sretan rođendan, srce moje", napisala je uz fotku na kojoj grli kćer. Mia je na svom Instagramu objavila da je rođendan proslavila i s prijateljima uz još jednu tortu.

Foto: Screenshot

Inače, Iva i Mia vrlo su bliske, a godinama je Iva uspješno čuvala privatnost svoje kćeri jedince, no nakon što je Mia postala punoljetna, njezin je profil na popularnoj društvenoj mreži postao javan, otkrivajući koliko se mlada djevojka promijenila i stasala u pravu ljepoticu.

FOTO Velika fotogalerija finala: Kandidati oduševili transformacijama, a Dominik odnio pobjedu
1/33

Mia je jedina kći koju je Iva Majoli dobila u braku s poduzetnikom Stipom Marićem. Par se vjenčao 2006., iste godine kada je rođena Mia, a njihovo vjenčanje mediji su prozvali "vjenčanjem godine". Svadbeno slavlje za 370 uzvanika održano je na Cmroku, a Iva je, tada u osmom mjesecu trudnoće, nosila vjenčanicu talijanske modne kuće Aimee. Brak je, nažalost, potrajao šest godina, a par se razveo 2012. godine. Unatoč razvodu, Iva ističe da Mia i Stipe, koji živi u inozemstvu, imaju dobar odnos i redovito se viđaju.
Iako su se Iva i Stipe razveli dok je Mia bila još djevojčica, oboje su ostali posvećeni roditelji. Iva je u intervjuima naglašavala važnost stabilnog obiteljskog okruženja za Mijin razvoj. "Iako Stipe živi u inozemstvu, vide se koliko god je to moguće. Imaju dobar odnos", izjavila je Majoli za Story. Iva je također opisala Miju kao svoj "emocionalni i životni oslonac", naglašavajući njihovu bliskost. 

Ključne riječi
Mia Majoli Iva Majoli showbiz

