Ova djevojka utjelovila je pokojnu pjevačicu kojoj se dogodila strašna tragedija! Ova pobjeda posebno je značajna

Svojom interpretacijom osvojila je žiri i gledatelje, a nagradu je dodijelila udruzi ‘Sunčani put’ iz Kutine za oboljele od sarkoma. Nakon pobjede Laura je podijelila dojmove: „Na nastupu je bilo odlično, vrlo emotivno. Stvarno sam se lijepo zabavila i uživala u pjesmi. Komentarima žirija sam prezadovoljna, oduševili su me. Očekivala sam ništa, a dobila sam sve i mislim da bolje nije moglo proći.“ Snažne dojmove nakon njezina nastupa podijelio je i žiri, pa je tako Enis Bešlagić poručio: „Zaista je lijepo kada vi mladi ljudi i nove generacije baštinite pjesme s dušom i emocijom. Silvanina tužna sudbina ostavila je toliki trag, ali taj život i ta emocija koju si ti zaista uspjela maksimalno prenijeti danas na scenu, uspjela si dirnuti duše mnogih koji su večeras gledali, slušali i pjevali s tobom na sav glas, siguran sam u to. Hvala ti na ovome, Laura“, dok je Martina Stjepanović Meter dodala: „Ovo je pjesma koja se zbilja pjeva s dušom. Bez te iskrene emocije ta pjesma jednostavno ne postoji, a ti si baš došla s punom dušom. Par puta sam se zbilja naježila, stvarno si me dotaknula svojom izvedbom. Sviđa mi se što nisi išla u nikakvu dramu i pretjeranost, nego si baš ostala nekako jednostavna u najboljem mogućem smislu, a pored toga izgledaš božanstveno.“ Ni Mario Roth nije ostao ravnodušan na Laurin nastup te je naglasio: „Laura, prije svega moram ti se zahvaliti. Ti se još nisi ni rodila kada je Silvana pjevala ovu pjesmu i ovo je dokaz da i nove generacije poput tebe mogu s istim žarom, emocijom, ljubavlju i tugom izvesti ovo. Ova pjesma je dokaz koliko je narodna glazba puna ljepote.“ Za kraj, Goran Navojec je zaključio: „Slažem se sa svim rečenim. Večeras je stvarno bilo prelijepo kako si ovu točku izvela. Hvala ti.“

Večer su dodatno začinili ostali kandidati svojim raznolikim nastupima, a emisiju je otvorila Iva Ajduković koja je utjelovila člana žirija Marija Rotha i grupu Vigor te rasplesala studio uz pjesmu ‘Marija’. Nakon nastupa Mario joj je kroz smijeh poručio: „Iva, mogu ti samo reći da sam se užasno preznojio dok nisi izašla na binu. Imao sam tremu umjesto tebe. Mislim da nisam mogao dobiti bolju imitatoricu od tebe. Gledam te i mislim si, pa nisam ja tako ni loš.“ Nora Ćurković u show je unijela dozu ludosti i zabave kao PSY uz hit ‘Gentleman’, a Martina je istaknula: „Puno je samopouzdanja potrebno za ovu pjesmu, puno ludosti i puno zabave. Ova pjesma ne traži emociju, ali traži energiju, zabavu i ekscentričnost, a ti si to sve donijela na scenu s velikom dušom.“ Pravi rock spektakl priredio je David Balint koji je kao Kiss zapalio pozornicu pjesmom ‘I Was Made for Lovin’ You’, a Enis Bešlagić pohvalio je njegovu izvedbu riječima: „Davide, očito ti ipak bolje stoje ove muške transformacije. Jedna od boljih tvojih izvedbi. Šminka je odradila vrhunski posao, ti si to izveo fantastično, a i tvoj prateći bend bio je na visini zadatka. Nemam što drugo reći osim – svaka ti čast.“

Sven Pocrnić plijenio je pažnju transformacijom u Sama Smitha i izvedbom pjesme ‘Unholy’, a Martina se osvrnula na njegov nastup riječima: „Sven, ovo je bio još jedan spektakl večeras. Super mi je kako je Sam Smith od tih svojih laganijih balada došao do puno slobodnijeg i provokativnijeg stila. Moram jako pohvaliti i naše plesače, pogotovo plesačice, a ti si to vrhunski odradio.“ Dora Trogrlić utjelovila je Vannu i donijela pjesmu ‘Ja ti priznajem’, a Mario je nakon nastupa zaključio: „Velika je razlika između tvog i Vanninog vokala – ti imaš taj lijepi, tamniji, puniji ton, dok je Vannin glas prozračan i svijetao. No to nimalo nije umanjilo tvoju izvedbu večeras.“ David Amaro zapalio je atmosferu kao Lepa Brena uz pjesmu ‘Boli me uvo za sve’, a Enis Bešlagić nije skrivao oduševljenje te je rekao: „Ti kao Amaro danas si napravio najjaču atmosferu s Brenom. Ja Brenu od tebe nisam mogao odvojiti. Tvoja energija i ovo što si ti napravio večeras s Brenom je top. Ovakvu Brenu još nismo imali ni vidjeli. Bilo ih je puno, ali ovakvu nikada.“ Večer je zatvorio Lovro Juraga koji je kao Cher donio glamur uz ‘Dove l’amore’, a Martina mu je nakon nastupa poručila: „Bio si sjajan, baš poput tih tvojih šljokica na očima. Cher uvijek sa sobom nosi tu neku dozu glamura, ne samo u glazbenom smislu, već kao jedna modna ikona koja je uvijek ispred svog vremena. Drago mi je da je to ukomponirano, zbilja si bio maestralan.“

Pred kandidatima su sada još samo dvije epizode, a već iduće nedjelje gledatelje očekuje polufinalna emisija u kojoj ćemo doznati tko će izboriti svoje mjesto u velikom finalu jubilarne desete sezone. Ne propustite novu rundu transformacija i spektakularnih nastupa ove nedjelje u 20:15 na Novoj TV!