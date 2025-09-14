FOTO Kakvo tijelo! Žanamari u minijaturnom badiću pokazala zašto je zovu jednom od najzgodnijih Hrvatica

Naši Portali
14.09.2025.
u 13:30

Pjevačica Žanamari Perčić još jednom je dokazala da za nju ljeto traje dok god to ona želi. Svojim najnovijim objavama na društvenim mrežama ponovno je podignula temperaturu i izazvala lavinu reakcija svojih vjernih pratitelja.

Iako kalendarski kraj ljeta kuca na vrata, za pjevačicu Žanamari Perčić ono još uvijek traje punim plućima. Svoje posljednje dane ljetnog odmora iskoristila je za uživanje uz more, a idilične trenutke redovito dijeli sa svojom vojskom obožavatelja na popularnoj društvenoj mreži Instagram. U prvom planu, kao i obično, našla se njezina besprijekorna figura, rezultat dugogodišnje predanosti vježbanju i zdravom načinu života. Upravo je ta disciplina ono što njezini pratitelji posebno cijene, a svaka nova objava služi kao inspiracija mnogima.

Fotografije s plovidbe brodom u par dana prikupile su tisuće lajkova i mnoštvo komplimenata. Reakcije na njezino vatreno izdanje nisu izostale. Komentari poput: - "Kao vino!", "Jesi dobra i seksi", "Komad si pravi", "Kako imaš dobro tijelo", "Božica", "Dama" - preplavili su njezin profil.

Podsjetimo, Žanamari je nedavno proslavila svoj 44. rođendan, a upravo tim povodom sama sebi je poklonila vožnju brodom. - Da čujem jedan rođendanski — Grrrrr! Poklonila sam sebi vožnjicu brodom za rođendan, jer sam si ju baš zaslužila i jer mogu! A gdje sam završila? Uskoro ide photo dump… Ljudi ljubim vas puno, vjerujte u sebe, jer nikada nije kasno da ostvarite svoje ciljeve. Ne dajte nikome da vas uvjeri u suprotno! - poručila je u rođendanskoj objavi. 

Par dana ranije uz seriju fotografija na kojima pozira u kupaćem kostimu obratila se obožavateljima iskrenom objavom u kojoj im se zahvalila na podršci i istaknula je kako ništa nije onako kako izgleda na Instagramu. - Svi koji ste mi pisali i pitali me kako sam, nakon onog iskrenog livea nekidan, hvala vam ljudi. Znači puno vidjeti da me se zbilja sjetite danima poslije i javite se s podrškom. Ništa nije kako izgleda na Instagramu, barem što se tiče glave i srca. To rijetko otvaram jer sam uvijek u stanju pripravnosti i shvatila sam odavno da neće biti onako kako zamislim nego kako svemir odluči. Imam toliko lijepih želja i lijepih snova, nek se ostvare nekom od vas, pa javite kako vam je. Postajte svoju sreću i dalje. - napisala je i u nastavku se osvrnula na hejtere.

- Hejteri neka hejtaju i zavide. Vi znate koliko suza i borbe ste progutali za to malo sreće. That’s life. Everyone’s life. Ja sam pola sata mira našla danas tu na pontonskom mostu. Jer su plaže i dalje krcate, htjela sam biti sama, a ne smijem daleko od kuće jer moram biti blizu ako me netko zatreba. Al’ lijepo mi je. Dobila sam ten, ubola se na komadiće drva na mostu, al to sam izvadila kasnije kući. Dva trna mi ništa ne mogu. S jednim sam odradila trening jer sam žurila otići pa reko kasnije ću vaditi. But I’m heathy, I’m glowing. Today is a good day. Dijelim ovaj moment s vama, neka pati koga smeta. I still have myself, still have hope, self love and ability to heal - napisala je pjevačica u objavi.

Nakon suprugovih izjava Simona Mijoković donijela iznenađujuću odluku: 'Odlazim u molitvu i tišinu'

