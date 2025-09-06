Žanamari pozirala u kupaćem kostimu i posvetila emotivnu objavu pratiteljima: Hejteri neka hejtaju i zavide

Pjevačica Žanamari Perčić uz seriju fotografija na kojima pozira u kupaćem kostimu obratila se obožavateljima iskrenom objavom u kojoj im se zahvalila na podršci i istaknula je kako ništa nije onako kako izgleda na Instagramu. - Svi koji ste mi pisali i pitali me kako sam, nakon onog iskrenog livea nekidan, hvala vam ljudi. Znači puno vidjeti da me se zbilja sjetite danima poslije i javite se s podrškom. Ništa nije kako izgleda na Instagramu, barem što se tiče glave i srca. To rijetko otvaram jer sam uvijek u stanju pripravnosti i shvatila sam odavno da neće biti onako kako zamislim nego kako svemir odluči. Imam toliko lijepih želja i lijepih snova, nek se ostvare nekom od vas, pa javite kako vam je. Postajte svoju sreću i dalje. - napisala je i u nastavku se osvrnula na hejtere.

- Hejteri neka hejtaju i zavide. Vi znate koliko suza i borbe ste progutali za to malo sreće. That’s life. Everyone’s life. Ja sam pola sata mira našla danas tu na pontonskom mostu. Jer su plaže i dalje krcate, htjela sam biti sama, a ne smijem daleko od kuće jer moram biti blizu ako me netko zatreba. Al’ lijepo mi je. Dobila sam ten, ubola se na komadiće drva na mostu, al to sam izvadila kasnije kući. Dva trna mi ništa ne mogu. S jednim sam odradila trening jer sam žurila otići pa reko kasnije ću vaditi. But I’m heathy, I’m glowing. Today is a good day. Dijelim ovaj moment s vama, neka pati koga smeta. I still have myself, still have hope, self love and ability to heal - napisala je pjevačica u objavi. U komentarima su joj pratitelji i prijatelji dali podršku.

- Zgodnice! Uživaj u predivnom vremenu. Drži se ljepoto. Moj naklon za tekst, nastavi sijati kao i uvijek do sada. Žanaaaa brutalica, nema dalje nema zgodnije - napisali su joj. Pjevačica se trudi držati svoj privatni život podalje od javnosti i kada se pisalo kako ima problema u braku te je tada samo poručila: Ja nisam mogla vjerovati kakve sam stvari i neistine vidjela i pročitala o sebi i tom svom odnosu, imam osjećaj da i kad kažem nešto pozitivno, to se pretvori u negativno. Tako da sam o tome odlučila šutjeti, ali moja šutnja ne znači da nemam što reći – mogu ja mnogo toga reći, ali nemam volje za negativnu energiju, pa ću ja radije malo šutjeti.