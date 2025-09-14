Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 43
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
DETOKSIKACIJA OD MREŽA

Nakon suprugovih izjava Simona Mijoković donijela iznenađujuću odluku: 'Odlazim u molitvu i tišinu'

Grebaštica: U župi sv. Marije duhovnu obnovu i svoje svjedo?anstvo, ispri?ala je Simona Mijokovi?
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
1/14
VL
Autor
Vecernji.hr
14.09.2025.
u 10:30

Nekadašnja reality zvijezda Simona Mijoković zatekla je pratitelje objavom o povlačenju s društvenih mreža.

Bivša domaća reality zvijezda Simona Mijoković iznenadila je više od 80 tisuća pratitelja na društvenim mrežama objavom da napušta digitalni svijet. U poruci koju je podijelila na Facebooku i Instagramu najavila je deaktivaciju profila. - Hvaljen Isus i Marija. Predragi prijatelji. Danas ću deaktivirati moj Facebook profil  Odlazim u molitvu i tišinu, da ne bi netko mislio da sam ga blokirala. Mir i dobro, uz obilje Božjeg blagoslova - napisala je Simona i u uglu ekrana dodala da isto vrijedi i za Instagram.

Odluka o detoksu od društvenih mreža uslijedila je nakon što je i njezin suprug Stanislav Mijoković, s kojim živi u Austriji, javno progovorio o njihovu životu. Podsjetimo, Simona Mijoković, nekoć Gotovac, već godinama je daleko od života koji je punio medijske stupce. Svoju svakodnevicu posvetila je vjeri, a u središtu su suprug Stanislav i njihova djeca. Par se vjenčao 2016. u crkvi Blažene Djevice Marije u Stenjevcu, a danas žive mirnim životom u austrijskom Linzu. U braku, čiju su devetu godišnjicu proslavili ranije ove godine, dobili su četvero djece: Joshuu, Amaliu Josipu, Zvjezdanu i Mihaela, a Simona iz prijašnjeg braka ima i kćer Gabrijelu. Stanislav, 18 godina stariji od Simone, njezina je najveća podrška na zajedničkom putu vjere.

Foto: Instagram screenshot

Stanislav inače potječe iz Tovarnika, a u Linzu živi više od 25 godina. Za razliku od Simone, on je vjernik od malih nogu, odgajan u tradicionalnoj obitelji, bio je ministrant, a majka mu je pjevala u crkvenom zboru. Iz prvog braka ima dvoje djece, a Simona za njega kaže da posjeduje istinski "dar očinstva" i služenja obitelji. Iako se on sam ne voli izlagati u javnosti, sada je odlučio podijeliti nekoliko detalja o svom životu: - Ja sam radnik i Bogu hvala na tome. Nisam poduzetnik i nemam nikakvog imanja niti bilo što na ovoj zemlji. Niti posjedujem ikakvo bogatstvo u novcu ili bilo što materijalno. Bogu hvala zdrav sam i ne farbam kosu jer to nam je genetski cijeloj obitelji. Mama je umrla u 74 godini bez sijedih vlasi - izjavio je za Zagreb.info.

Tko je suprug Simone Mijoković? Stariji je 18 godina, a istina o njegovom poslu sve iznenadi
Grebaštica: U župi sv. Marije duhovnu obnovu i svoje svjedo?anstvo, ispri?ala je Simona Mijokovi?
1/14

Otkrio je i da iza sebe ima jedan neuspjeli brak: - Ja nisam ostavio bivšu suprugu nego je ona ostavila mene s dvoje djece koja su tad imala 9 i 7 godina. Dva puta sam je prihvaćao nazad u dom. 2007 je otišla od nas po treći put. Bio sam sedam godina sam. Nisam ulazio u nikakve veze. Tražio sam poništenje braka 2009. i dobio poništenje 2015 godine - ispričao je Stanislav o ljubavnom životu prije susreta sa Simonom. Njihova ljubavna priča započela je upravo preko društvene mreže Facebook.

FOTO Evo kako se Tina Katanić mijenjala kroz godine: Nekadašnja loto djevojka povukla se iz javnosti
Grebaštica: U župi sv. Marije duhovnu obnovu i svoje svjedo?anstvo, ispri?ala je Simona Mijokovi?
1/102
Ključne riječi
Stanislav Mijoković showbiz društvene mreže Simona Mijoković

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar grbadeva
grbadeva
11:16 14.09.2025.

Joj šteta, a mogli smo čuti još toliko toga pametnoga.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Minea nastupila na Happy festu
Video sadržaj
VELIKO SLAVLJE

Bliži nam se spektakl! Minea će koncertom u Lisinskom proslaviti 30 godina karijere! Pridružit će joj se i kolege

Još samo nekoliko dana dijeli nas od posebne večeri u Lisinskom, kada će Renata Končić Minea, jedna od najomiljenijih pop ikona domaće glazbene scene, obilježiti 30 godina uspješne glazbene karijere i proslaviti rođendan, za koji u svom prepoznatljivom stilu, uz smijeh, kaže: "Trideseti!". Koncert "Minea i prijatelji – Mojih 30 godina" održat će se u srijedu, 17. rujna 2025., u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, a Minea publici obećava večer ispunjenu emocijama, hitovima i brojnim iznenađenjima.

Učitaj još