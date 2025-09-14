Nakon suprugovih izjava Simona Mijoković donijela iznenađujuću odluku: 'Odlazim u molitvu i tišinu'

Bivša domaća reality zvijezda Simona Mijoković iznenadila je više od 80 tisuća pratitelja na društvenim mrežama objavom da napušta digitalni svijet. U poruci koju je podijelila na Facebooku i Instagramu najavila je deaktivaciju profila. - Hvaljen Isus i Marija. Predragi prijatelji. Danas ću deaktivirati moj Facebook profil Odlazim u molitvu i tišinu, da ne bi netko mislio da sam ga blokirala. Mir i dobro, uz obilje Božjeg blagoslova - napisala je Simona i u uglu ekrana dodala da isto vrijedi i za Instagram.

Odluka o detoksu od društvenih mreža uslijedila je nakon što je i njezin suprug Stanislav Mijoković, s kojim živi u Austriji, javno progovorio o njihovu životu. Podsjetimo, Simona Mijoković, nekoć Gotovac, već godinama je daleko od života koji je punio medijske stupce. Svoju svakodnevicu posvetila je vjeri, a u središtu su suprug Stanislav i njihova djeca. Par se vjenčao 2016. u crkvi Blažene Djevice Marije u Stenjevcu, a danas žive mirnim životom u austrijskom Linzu. U braku, čiju su devetu godišnjicu proslavili ranije ove godine, dobili su četvero djece: Joshuu, Amaliu Josipu, Zvjezdanu i Mihaela, a Simona iz prijašnjeg braka ima i kćer Gabrijelu. Stanislav, 18 godina stariji od Simone, njezina je najveća podrška na zajedničkom putu vjere.

Foto: Instagram screenshot

Stanislav inače potječe iz Tovarnika, a u Linzu živi više od 25 godina. Za razliku od Simone, on je vjernik od malih nogu, odgajan u tradicionalnoj obitelji, bio je ministrant, a majka mu je pjevala u crkvenom zboru. Iz prvog braka ima dvoje djece, a Simona za njega kaže da posjeduje istinski "dar očinstva" i služenja obitelji. Iako se on sam ne voli izlagati u javnosti, sada je odlučio podijeliti nekoliko detalja o svom životu: - Ja sam radnik i Bogu hvala na tome. Nisam poduzetnik i nemam nikakvog imanja niti bilo što na ovoj zemlji. Niti posjedujem ikakvo bogatstvo u novcu ili bilo što materijalno. Bogu hvala zdrav sam i ne farbam kosu jer to nam je genetski cijeloj obitelji. Mama je umrla u 74 godini bez sijedih vlasi - izjavio je za Zagreb.info.

Tko je suprug Simone Mijoković? Stariji je 18 godina, a istina o njegovom poslu sve iznenadi

Otkrio je i da iza sebe ima jedan neuspjeli brak: - Ja nisam ostavio bivšu suprugu nego je ona ostavila mene s dvoje djece koja su tad imala 9 i 7 godina. Dva puta sam je prihvaćao nazad u dom. 2007 je otišla od nas po treći put. Bio sam sedam godina sam. Nisam ulazio u nikakve veze. Tražio sam poništenje braka 2009. i dobio poništenje 2015 godine - ispričao je Stanislav o ljubavnom životu prije susreta sa Simonom. Njihova ljubavna priča započela je upravo preko društvene mreže Facebook.