Bliži nam se spektakl! Minea će koncertom u Lisinskom proslaviti 30 godina karijere! Pridružit će joj se i kolege

- Iskreno, nisam planirala veliki koncert, ali onda su me svi počeli ispitivati i nagovarati da obilježim ovu lijepu obljetnicu. I eto nas tu, točno na moj rođendan! Od mog prvog nastupa s pjesmom "Good Boy" na Dori 1995. puno toga se promijenilo, ali uzbuđenje pred svaki koncert ostalo je isto. I dalje osjećam tremu, ali čim stanem na pozornicu i zapjevam s publikom, nestane u trenu. Publika mi je svih ovih godina bila najveći vjetar u leđa i želim im zahvaliti na najbolji mogući način, pjesmom. Kada se osvrnem na sve nastupe, turneje po cijelom svijetu, pjesme uz koje sam plakala i smijala se, ljude koji su vjerovali u mene... osjećam koliko su mi sve te uspomene dragocjene. Ovaj koncert je jedno veliko "Hvala!" svima koji su dio mog glazbenog puta, posebno mojoj publici, obitelji i dragim prijateljima s kojima ću u Lisinskom dijeliti pozornicu i zapjevati. Lisinski možda zvuči ozbiljno, ali nemojte misliti da će koncert biti takav. Bit će tu puno smijeha, pjesme, plesa, emocija i iznenađenja.

Na pozornici Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog uz Mineu će nastupiti i njezini dugogodišnji glazbeni prijatelji. Među njima je Danijel Popović, koji joj je 1995. napisao prvi singl „Good Boy“, čime je započela njezina glazbena karijera. Pridružit će joj se i Tonči Huljić, autor nekih od Mineinih najvećih hitova, poput „Rano“, „Vrapci i komarci“ i „Bit će bolje“. Uz Mineu će zapjevati i Ivana Banfić, s kojom je veže dugogodišnje prijateljstvo te zajednički nastupi na popularnim 90’s koncertima. Poseban trenutak večeri bit će i nastup uz njezina “dva mušketira” – Mariom Rothom iz grupe Vigor i Alenom Bičevićem iz grupe Joy, s kojima je prošle godine snimila popularni duet „Daj mi jedan dan“.

- Veselim se jako, uzbuđena sam i iskreno jedva čekam tu večer! Kako se bliži srijeda i uzbuđenje raste, smiruje me moj prijatelj Davor Garić, koji će ujedno biti i voditelj koncerta. Vjerujem da će to biti jedna predivna, emotivna večer u kojoj ću, s publikom i mojim gostima, kroz pjesmu prelistati najljepše trenutke svih proteklih godina. Voljela bih da ljudi odu kući s osmijehom na licu i punog srca. To bi za mene bio najljepši rođendanski poklon.