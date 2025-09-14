Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 43
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
VELIKO SLAVLJE

Bliži nam se spektakl! Minea će koncertom u Lisinskom proslaviti 30 godina karijere! Pridružit će joj se i kolege

Zagreb: Minea nastupila na Happy festu
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
1/10
VL
Autor
Vecernji.hr
14.09.2025.
u 10:46

Još samo nekoliko dana dijeli nas od posebne večeri u Lisinskom, kada će Renata Končić Minea, jedna od najomiljenijih pop ikona domaće glazbene scene, obilježiti 30 godina uspješne glazbene karijere i proslaviti rođendan, za koji u svom prepoznatljivom stilu, uz smijeh, kaže: "Trideseti!". Koncert "Minea i prijatelji – Mojih 30 godina" održat će se u srijedu, 17. rujna 2025., u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, a Minea publici obećava večer ispunjenu emocijama, hitovima i brojnim iznenađenjima.

- Iskreno, nisam planirala veliki koncert, ali onda su me svi počeli ispitivati i nagovarati da obilježim ovu lijepu obljetnicu. I eto nas tu, točno na moj rođendan! Od mog prvog nastupa s pjesmom "Good Boy" na Dori 1995. puno toga se promijenilo, ali uzbuđenje pred svaki koncert ostalo je isto. I dalje osjećam tremu, ali čim stanem na pozornicu i zapjevam s publikom, nestane u trenu. Publika mi je svih ovih godina bila najveći vjetar u leđa i želim im zahvaliti na najbolji mogući način, pjesmom. Kada se osvrnem na sve nastupe, turneje po cijelom svijetu, pjesme uz koje sam plakala i smijala se, ljude koji su vjerovali u mene... osjećam koliko su mi sve te uspomene dragocjene. Ovaj koncert je jedno veliko "Hvala!" svima koji su dio mog glazbenog puta, posebno mojoj publici, obitelji i dragim prijateljima s kojima ću u Lisinskom dijeliti pozornicu i zapjevati. Lisinski možda zvuči ozbiljno, ali nemojte misliti da će koncert biti takav. Bit će tu puno smijeha, pjesme, plesa, emocija i iznenađenja.

FOTO Minea danas oduševljava svojom figurom, a evo kako je skinula 23 kg: Odrekla se ovih namirnica
Zagreb: Minea nastupila na Happy festu
1/24

Na pozornici Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog uz Mineu će nastupiti i njezini dugogodišnji glazbeni prijatelji. Među njima je Danijel Popović, koji joj je 1995. napisao prvi singl „Good Boy“, čime je započela njezina glazbena karijera. Pridružit će joj se i Tonči Huljić, autor nekih od Mineinih najvećih hitova, poput „Rano“, „Vrapci i komarci“ i „Bit će bolje“. Uz Mineu će zapjevati i Ivana Banfić, s kojom je veže dugogodišnje prijateljstvo te zajednički nastupi na popularnim 90’s koncertima. Poseban trenutak večeri bit će i nastup uz njezina “dva mušketira” – Mariom Rothom iz grupe Vigor i Alenom Bičevićem iz grupe Joy, s kojima je prošle godine snimila popularni duet „Daj mi jedan dan“.

- Veselim se jako, uzbuđena sam i iskreno jedva čekam tu večer! Kako se bliži srijeda i uzbuđenje raste, smiruje me moj prijatelj Davor Garić, koji će ujedno biti i voditelj koncerta. Vjerujem da će to biti jedna predivna, emotivna večer u kojoj ću, s publikom i mojim gostima, kroz pjesmu prelistati najljepše trenutke svih proteklih godina. Voljela bih da ljudi odu kući s osmijehom na licu i punog srca. To bi za mene bio najljepši rođendanski poklon.

Katarina Peović u centru pažnje zbog šuškanja o vezi s Alenom Vitasovićem

Ključne riječi
rođendan karijera koncert Minea showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još