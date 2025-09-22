FOTO Gdje je nekad najpopularnija HRT-ovka? Evo kako danas izgleda novinarka koja s kolegom ima troje djece

U svibnju ove godine održana je premijera predstave "Drama bez naslova" Antona Pavloviča Čehova u režiji Paola Magellija, na kojoj su se pojavila mnoga poznata lica. Posebnu pažnju privukli su bivša poznata HRT-ovka Željka Ogresta i njezin suprug Dubravko Merlić. Željka i Dubravko jedan su od najdugovječnijih novinarskih parova na našoj sceni, a već 35 godina uspješno se nadopunjuju, kako na privatnom, tako i na poslovnom planu. U našoj galeriji pogledajte kako danas izgleda Željka Ogresta.

Njihova je ljubav procvjetala na radnom mjestu, a tijekom zajedničkih godina surađivali su na brojnim poslovnim projektima. Par se vjenčao 1990. godine, a u braku su dobili troje djece: Maju, Mateja i Martu.

Najstarija kći, Maja, danas je arhitektica i grafička dizajnerica, dok je sin Matej uspješan filmski producent i skladatelj, koji redovito surađuje sa svojim ocem. Najmlađa kći, Marta, prošle je godine upisala studij u Francuskoj. Mirno utočište obitelji predstavlja njihova kuća u Zagorju, u koju se povlače kad god im obveze to dopuštaju. Kako je Željka ranije izjavila, u tom domu vlada "mir i tišina, što je odlična atmosfera za pisanje i smišljanje novih projekata.“

U jednom intervjuu za časopis Story, Željka je istaknula kako ne vjeruje da postoji tajna za sretan brak. "Nema tajne – bez ljubavi nema ničeg! U braku moraju postojati poštovanje i ljubav, a ako dvoje ljudi pritom još dijeli isti interes, to je fenomenalno", kazala je tada. Za 2020. godinu bila je nominirana za najprestižniju Večernjakovu ružu u kategoriji radijske emisije godine za emisiju "Homo sapiens".

"Kad su me obavijestili o nominaciji, javili su mi moji urednici Jadranka Rilović i Zlatko Turkalj. To je, naravno, bila vrlo lijepa i ugodna vijest, potvrda da se tvoj rad primjećuje i cijeni. U mom radnom vijeku na domaćem terenu bilo je dosta nominacija, ali ne i nagrada. Jedina nagrada u mom životu je Zlatna ruža, najznačajnija međunarodna televizijska nagrada, za 'Piramidu' 2007. godine u kategoriji zabavnog TV showa, koju dijelim s Merlom. Tada smo u toj najtežoj kategoriji pobijedili i BBC, koji nam je uvijek bio uzor u svijetu televizije. Tako da jednu ružu imam, ali ne bih imala ništa protiv buketića“, otkrila je Željka. Ostatak intervjua pročitajte OVDJE.