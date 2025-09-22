Naši Portali
BILA JE POJAM TV NOVINARSTVA

FOTO Gdje je nekad najpopularnija HRT-ovka? Evo kako danas izgleda novinarka koja s kolegom ima troje djece

Foto: YouTube screenshot
1/15
VL
Autor
Vecernji.hr
22.09.2025.
u 11:30

U našoj galeriji pogledajte kako danas izgleda slavna HRT-ovka Željka Ogresta

U svibnju ove godine održana je premijera predstave "Drama bez naslova" Antona Pavloviča Čehova u režiji Paola Magellija, na kojoj su se pojavila mnoga poznata lica. Posebnu pažnju privukli su bivša poznata HRT-ovka Željka Ogresta i njezin suprug Dubravko Merlić. Željka i Dubravko jedan su od najdugovječnijih novinarskih parova na našoj sceni, a već 35 godina uspješno se nadopunjuju, kako na privatnom, tako i na poslovnom planu. U našoj galeriji pogledajte kako danas izgleda Željka Ogresta. 

Njihova je ljubav procvjetala na radnom mjestu, a tijekom zajedničkih godina surađivali su na brojnim poslovnim projektima. Par se vjenčao 1990. godine, a u braku su dobili troje djece: Maju, Mateja i Martu.

Najstarija kći, Maja, danas je arhitektica i grafička dizajnerica, dok je sin Matej uspješan filmski producent i skladatelj, koji redovito surađuje sa svojim ocem. Najmlađa kći, Marta, prošle je godine upisala studij u Francuskoj. Mirno utočište obitelji predstavlja njihova kuća u Zagorju, u koju se povlače kad god im obveze to dopuštaju. Kako je Željka ranije izjavila, u tom domu vlada "mir i tišina, što je odlična atmosfera za pisanje i smišljanje novih projekata.“

FOTO Vlasnik Sokol Marića oženio se 40 godina mlađom Kolumbijkom koja dolazi iz poznate obitelji
1/17

U jednom intervjuu za časopis Story, Željka je istaknula kako ne vjeruje da postoji tajna za sretan brak. "Nema tajne – bez ljubavi nema ničeg! U braku moraju postojati poštovanje i ljubav, a ako dvoje ljudi pritom još dijeli isti interes, to je fenomenalno", kazala je tada. Za 2020. godinu bila je nominirana za najprestižniju Večernjakovu ružu u kategoriji radijske emisije godine za emisiju "Homo sapiens".

Ella Dvornik prvi put otkrila cifru koju plaća za najam stana! 'Za 500 eura su rupetine'
1/15

"Kad su me obavijestili o nominaciji, javili su mi moji urednici Jadranka Rilović i Zlatko Turkalj. To je, naravno, bila vrlo lijepa i ugodna vijest, potvrda da se tvoj rad primjećuje i cijeni. U mom radnom vijeku na domaćem terenu bilo je dosta nominacija, ali ne i nagrada. Jedina nagrada u mom životu je Zlatna ruža, najznačajnija međunarodna televizijska nagrada, za 'Piramidu' 2007. godine u kategoriji zabavnog TV showa, koju dijelim s Merlom. Tada smo u toj najtežoj kategoriji pobijedili i BBC, koji nam je uvijek bio uzor u svijetu televizije. Tako da jednu ružu imam, ali ne bih imala ništa protiv buketića“, otkrila je Željka. Ostatak intervjua pročitajte OVDJE.

KU
kublajkhan
13:15 22.09.2025.

Mislim da je se baš nitkonije zaželio. Ako je ovo priprema za povratak na ekrane. Hvala, bolje ne.

LE
Levanto
12:53 22.09.2025.

Koliko je samo ta Tv uložila na njihove uratke. Koliko pretplatila?

DA
damascus
13:47 22.09.2025.

Usiljena, puno kreveljenja, netalentirana osim za deranje i smiljunljenje a sada je neki proglašavaju najpopularnijom. Gdje su nestali kriteriji? Zapravo, odbojna osoba. A o kriminalu se puno pisalo a i danas se zna da je HRT bio bogati bankomat za za nju i supruga a i danas je, barem za njega. Nova buržoazija koja se na lažiranji vlastita (ne)domoljublja dočepala javnog novca.

