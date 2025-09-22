Naši Portali
DOGODILO SE IZNENADA

Zaljubila se u bratića i dobili su sina! Poznata glumica šokirala je obitelj ovim potezom: Otac mi je bio shrvan

22.09.2025.
u 10:32

Mediji su nas proganjali i zbog toga je o meni napisano mnogo ružnih stvari. Ali prebrodili smo oluju - izjavila je jednom prilikom.  Dobitnica Emmyja otkrila je da je zaljubljenost u bratića koji joj je bio i najbolji prijatelj gotovo uništio njezinu obitelj i priznala je kako je i sama bila iznenađena kada je shvatila kako prema Carlu, koji je sin njezine tete, gaji romantične osjećaje.

Glumica Greta Scacchi publici je poznata po ulogama koje je ostvarila u filmovima 'Emma', ' Looking for Alibrandi' i 'White Mischief', ali je još poznatija po svom privatnom životu i vezi s bratićem Carlom Mantegazzijem. Vezu su tajili od javnosti, ali kad je Greta ostala trudna otkrila je u javnosti tko je otac njezinog djeteta. Veza s bratićem je uništila njezine obiteljske odnose, a najteže se s tim nosio njezin otac Luca.  - Moj tata Luca bio je duboko uvrijeđen i poprilično shrvan. Bio je jako ljut - rekla je Scacchi u jednom intervju. Priznala je i kako ju je ostatak obitelji otvoreno osudio i proglasili su njezinu vezu s Mantegazzom neprihvatljivom i protivnom Katoličkoj crkvi. Ni njezina kći Leila, koju je dobila u vezi s glumcem  Vincentom D'Onofriem, poznatom po ulozi u seriji "Zakon i red: Zločinačke namjere" nije prihvatila majčinu vezu, a Greta je rekla kako je Leila više bila ljubomorna na činjenicu što više neće biti jedinica. 

Foto: Profimedia

- Mediji su nas proganjali i zbog toga je o meni napisano mnogo ružnih stvari. Ali prebrodili smo oluju - izjavila je jednom prilikom. 
Dobitnica Emmyja otkrila je da je zaljubljenost u bratića koji joj je bio i najbolji prijatelj gotovo uništio njezinu obitelj i priznala je kako je i sama bila iznenađena kada je shvatila kako prema Carlu, koji je sin njezine tete, gaji romantične osjećaje. 

- To se iznenada dogodilo jedne noći kada je bio u posjeti kod mene i to je bio potpuni šok. Bili smo prijatelji dugo vremena i nikada ga prije nisam promatrala na takav način kao te večeri. Definitivno sam bila iznenađena zbog cijele situacije i najviše me brinulo  zbog toga i brinula sam se kako da kažem ljudima - posebno svojoj obitelji. - rekla je u jednom od intervjua Greta te priznala kako je njezina obitelj u Italiji bila ogorčena i ljuta.

- Mom tati je bilo posebno teško jer se odvojio od sve svoje rodbine i Carlo mu je bio najdraži nećak, a nakon što je saznao za našu vezu dugo vremena nisu razgovarali jer je moj otac bio bijesan na njega. Djelovalo mi je tada da je to kraj svijeta - ispričala je Greta. Najveći oslonac u tom periodu bila joj je mama koja nije okrenula leđa kćeri. 

- Srećom, moja majka Pamela bila mi je velika podrška, što mi je značilo sve na svijetu. Mama je vrlo širokogrudna, ali je uvijek bila jak kritičar. I iako je željela da nađem nekog bogatog intelektualca, prihvatila je moj izbor. - rekla je glumica. Za svog bratića i supruga je govorila kako je njezina stijena i oslonac. Svoju vezu držali su podalje od javnosti pa je tako tek godinama nakon što su se razišli javnost doznala kako više nisu zajedno, ali su ostali u dobrim odnosima i zajedno su brinuli o sinu Matteu. 

šok razdor obitelj Greta Scacchi incest showbiz

pa u jednoj muslimanskoj zemlji su nedavno zabranili brakove između bližih članova obitelji, tipa bratić sestrična, ili ujak nećakinja, i broj brakova je drastično pao, za 60% skoro. zanimljivo da se ljudi bune.. vi istražite koja je to zemlja. ajd, pomognem. azerbajdžan.znači, 70 godina komunizma, 150 godina ruskog carstva i pritiska na modernizaciju društva, nije bilo dovoljno da se ovo ne događa. zar nije tragično da su muslimanske zemlje bile slobodnije prije 60 godina nego danas? što je to tamo došlo?

