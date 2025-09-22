Zaljubila se u bratića i dobili su sina! Poznata glumica šokirala je obitelj ovim potezom: Otac mi je bio shrvan

Glumica Greta Scacchi publici je poznata po ulogama koje je ostvarila u filmovima 'Emma', ' Looking for Alibrandi' i 'White Mischief', ali je još poznatija po svom privatnom životu i vezi s bratićem Carlom Mantegazzijem. Vezu su tajili od javnosti, ali kad je Greta ostala trudna otkrila je u javnosti tko je otac njezinog djeteta. Veza s bratićem je uništila njezine obiteljske odnose, a najteže se s tim nosio njezin otac Luca. - Moj tata Luca bio je duboko uvrijeđen i poprilično shrvan. Bio je jako ljut - rekla je Scacchi u jednom intervju. Priznala je i kako ju je ostatak obitelji otvoreno osudio i proglasili su njezinu vezu s Mantegazzom neprihvatljivom i protivnom Katoličkoj crkvi. Ni njezina kći Leila, koju je dobila u vezi s glumcem Vincentom D'Onofriem, poznatom po ulozi u seriji "Zakon i red: Zločinačke namjere" nije prihvatila majčinu vezu, a Greta je rekla kako je Leila više bila ljubomorna na činjenicu što više neće biti jedinica.

- Mediji su nas proganjali i zbog toga je o meni napisano mnogo ružnih stvari. Ali prebrodili smo oluju - izjavila je jednom prilikom.

Dobitnica Emmyja otkrila je da je zaljubljenost u bratića koji joj je bio i najbolji prijatelj gotovo uništio njezinu obitelj i priznala je kako je i sama bila iznenađena kada je shvatila kako prema Carlu, koji je sin njezine tete, gaji romantične osjećaje.

- To se iznenada dogodilo jedne noći kada je bio u posjeti kod mene i to je bio potpuni šok. Bili smo prijatelji dugo vremena i nikada ga prije nisam promatrala na takav način kao te večeri. Definitivno sam bila iznenađena zbog cijele situacije i najviše me brinulo zbog toga i brinula sam se kako da kažem ljudima - posebno svojoj obitelji. - rekla je u jednom od intervjua Greta te priznala kako je njezina obitelj u Italiji bila ogorčena i ljuta.

- Mom tati je bilo posebno teško jer se odvojio od sve svoje rodbine i Carlo mu je bio najdraži nećak, a nakon što je saznao za našu vezu dugo vremena nisu razgovarali jer je moj otac bio bijesan na njega. Djelovalo mi je tada da je to kraj svijeta - ispričala je Greta. Najveći oslonac u tom periodu bila joj je mama koja nije okrenula leđa kćeri.

- Srećom, moja majka Pamela bila mi je velika podrška, što mi je značilo sve na svijetu. Mama je vrlo širokogrudna, ali je uvijek bila jak kritičar. I iako je željela da nađem nekog bogatog intelektualca, prihvatila je moj izbor. - rekla je glumica. Za svog bratića i supruga je govorila kako je njezina stijena i oslonac. Svoju vezu držali su podalje od javnosti pa je tako tek godinama nakon što su se razišli javnost doznala kako više nisu zajedno, ali su ostali u dobrim odnosima i zajedno su brinuli o sinu Matteu.