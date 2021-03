Željka Ogresta: Jednu ružu već imam, a ne bih imala ništa protiv buketića

Željka Ogresta, legendarno radijsko i TV lice, autorica je i voditeljica talk showa “Homo sapiens” koji se na Drugom programu Hrvatskog radija emitira već osam godina svaki utorak, s malim prekidom za vrijeme pandemije. U njemu gostuju osobe iz javnog života, a temelji se na njihovim životnim pričama, putu i razvoju, obogaćen je zgodnim detaljima, anegdotama i situacijama koje su ih najviše obilježile dok nisu postali to što jesu. Sa Željkom Ogrestom razgovarali smo u povodu njezine prve nominacije za emisiju “Homo sapiens” u kategoriji radijske emisije godine, a otkrila nam je kako bira goste, nedostaje li joj televizija, ali i zašto je, nakon njegova gostovanja koje je ujedno bilo i jedno od posljednjih, pomislila da bi se Oliver Dragojević mogao politički angažirati.

Za ovu emisiju, ali i ostale nominirane možete glasati SMS-ovima, telefonskim pozivima i kuponima iz Večernjaka

Kako ste reagirali kada ste čuli za nominaciju? Što vam znači nominacija za Večernjakovu ružu?

Da sam nominirana za Večernjakovu ružu, javili su mi moji urednici Jadranka Rilović i Zlatko Turkalj. To je, naravno, bila vrlo lijepa i ugodna vijest, potvrda da se tvoj rad primjećuje i cijeni. U mom radnom vijeku na domaćem terenu bilo je dosta nominacija, ali ne i nagrada. Jedina nagrada u mom životu je Zlatna ruža, najznačajnija međunarodna televizijska nagrada, za “Piramidu” 2007. godine u kategoriji zabavni TV show, koju dijelim s Merlom. Tada smo u toj najtežoj kategoriji i konkurenciji pobijedili i BBC koji nam je oduvijek pojam kako izgleda dobra televizija. Tako da jednu ružu imam, ali ne bih imala ništa protiv buketića.

Emisija je talk show temeljen na životnim pričama gostiju, njihovim iskustvima i anegdotama. Koja vam se priča urezala u pamćenje?

Puno je gostiju prošlo kroz “Homo sapiens” otkako postoji. Uvijek je teško izdvajati nekoga, ali evo, sad mi pada na pamet emisija s Oliverom Dragojevićem. Oliver je gostovao u mnogim mojim emisijama još od Radija 101, no “Homo sapiens” s Oliverom ostao mi je posebno u pamćenju. Naime, bio je to jedan od zadnjih Oliverovih velikih intervjua. Tada je pokazao jednu svoju stranu koju prije nisam primjećivala. Puno smo razgovarali o moru, a Oliver je s velikom zabrinutošću govorio u uništavanju i onečišćenju, s tolikom brigom što će se s morem i nama svima dogoditi ako se to nastavi. Tada sam imala osjećaj da bi se zbog te teme koja ga je toliko opsjedala mogao čak i politički angažirati.

Gosti su vam često osobe iz javnog života koje zaslužuju biti uzor. Kako ih birate, tko zaslužuje biti uzor?

Mislim da je to s „uzorom“ malo nespretno napisano na službenim stranicama. Jednostavno, biram sugovornike koji mi se čine zanimljivima i za koje mislim da imaju daleko više sadržaja nego što im to, često, današnji mediji dozvoljavaju. Do “Homo sapiensa” uglavnom sam radila prštave, izrazito dinamične, brze emisije i onda mi se učinilo da je sve postalo previše brzo, često i površno. U “Homo sapiensu” nastojim ljudima dati prostora da artikuliraju neka svoja razmišljanja, da završe neke svoje misli. Pokušavam zagrepsti ispod površine. Gosti mi često kažu da su jedva dočekali takav razgovor i da se ne sjećaju kad su posljednji put imali takvu priliku. Ako slušatelji uspiju dobiti neku misao, neku temu, neku rečenicu koju ponesu sa sobom, onda mi se čini da je to dobro.

Mislite li da danas neke teme nisu dovoljno zastupljene u medijima?

Češće mi se čini da ima previše svega i svačega i da se slušatelji, gledatelji i čitatelji zbog raznih PR-ovskih i komercijalnih filtara sve teže probijaju do kvalitetnog sadržaja.

Je li postojala neka emisija ili gost kojeg ste htjeli izbjeći? Kako odvajate osobno mišljenje o nekoj temi ili osobi od profesionalizma kao voditeljica emisije?

Ne mogu se sjetiti takvih slučajeva. Ne trudim se nametnuti, ali ni zatajiti osobna stajališta. Lijepo je razgovarati s neistomišljenicima. Treba poštovati ljude koji razmišljaju drugačije. Isključivost je dosadna, prazna, a nekako je sve više ima. Svijet je lijep baš zbog toga što nismo svi isti.

Vodili ste mnoge emisije, a možda se najviše svima u pamćenje urezala “Piramida”. Nedostaje li vam takav format, televizijski? Biste li se ponovno upustili u takav projekt?

Ne mogu reći da mi nedostaje, ne opterećujem se time. Isto tako, teško mogu reći što nosi budućnost. Dugo već tinja neka želja za pisanjem za televiziju, a moji me dosta nagovaraju da se toga prihvatim. Često se sjetim i našeg projekta “Putna groznica“ koji je prošao sve televizijske natječaje i filtre, ali ostao je nerealiziran i čuči u nekoj HRT-ovoj ladici. Vidjet ćemo!

Kako ste se snašli tijekom karantene, jeste li prekinuli emitiranje emisije, vodili je od kuće ili iz studija uz mjere?

Početkom epidemije emisija se prestala emitirati zbog epidemioloških razloga, a u rujnu je opet krenula redovito. Na radiju se poštuju sve mjere: maske, pleksiglasi i nije bilo nikakvih problema.

Čemu vas je naučila prošla godina, poslovno i privatno?

Neobična, luda, ponekad bizarna godina... pandemija, potresi, mnoštvo pitanja koja si čovjek postavlja, odlazak nekih bliskih prijatelja. Otišao je naš prijatelj i kolega još s Radija 101 Željko Matić, odličan novinar, prijatelj… Teška, tmurna godina. U takvim vremenima osvijestite važnost i vrijednost obitelji i prijatelja.

Ako nam epidemiološke prilike dopuste da dodjelu Ruže održimo u HNK, koga ćete povesti na nju?

Pa Merlu, naravno.

