FOTO Doris Pinčić Guberović pokazala nesvakidašnji plod rada na kojem bi joj pozavidjeli mnogi

Iako posljednjih godina svoj privatni život nastoji držati podalje od očiju javnosti i medija, mnogima omiljena voditeljica Doris Pinčić Guberović s vremena na vrijeme učini iznimku. Na opće iznenađenje svojih obožavatelja, nedavno je podijelila uvid u svoj mali komadić raja, kako sama naziva svoj vrt, i pohvalila se obiljem plodova koji su rezultat njezina marljivog rada. Nizom fotografija na kojima dominiraju sočne i zrele rajčice, Doris je pokazala svoju strast prema vrtlarenju, a njezina je objava brzo privukla veliku pažnju.

Voditeljica nikada nije skrivala svoju ljubav prema vrtlarenju i domaćoj hrani, a sudeći prema najnovijim fotografijama, ove je godine bila iznimno vrijedna. Uz prizore prepunih košara crvenih plodova, s pratiteljima je podijelila i svoje uzbuđenje. - Najljepše doba godine - šalša doba godine! Pomidori (rajčice, paradajzi.. kako god vam drago, samo neka ih ima!) i ja zatvaramo vrata i zaključavamo se u privatnost iza sigurnosti ograde - napisala je Doris, jasno dajući do znanja kako planira iskoristiti bogatu ljetinu koju možete pogledati OVDJE.

Osim bogatim urodom, Doris se pohvalila i novom ogradom, izrazivši veliko zadovoljstvo izvođačima radova. U svojoj je objavi duhovito usporedila profesionalnost majstora s kulinarskim izazovom koji je pred njom i njezinom "ekipom za šalšu". - A hoće li ekipa sa šalšom biti precizna, profesionalna i kvalitetna kao vi.. to ćemo tek vidjeti… Potrudit se sigurno hoćemo jer malo što se mjeri s radošću kad zimi otvorimo komadić ljeta u tim malim crvenim paketićima - poručila je.

Zavidni prizori iz njezina vrta očekivano su izazvali lavinu pozitivnih reakcija. Objava je u kratkom roku prikupila brojne lajkove i komplimente vjernih obožavatelja, koji nisu skrivali svoje divljenje. Poruke poput: - "Bravo Doris", "Vrijednica", "Top" ,"Odlično je" - samo su neki od komentara koji su preplavili njezin profil, a mnogi su istaknuli kako bi joj na takvom vrtu i trudu mogli samo pozavidjeti.

Ova objava dolazi u rujnu, mjesecu koji je za Doris i njezinu obitelj ispunjen posebnim trenucima. Kako se i sama nedavno pohvalila, početkom mjeseca proslavila je svoj 37. rođendan, a samo nekoliko dana kasnije, njezina mlađa kćerkica Divna proslavila je drugi rođendan. No, uzbuđenjima tu nije bio kraj. Također, ove je jeseni njezina starija kći Gita krenula u prvi razred.