Doris Pinčić Guberović pokazala kako je izgledala proslava njenog 37. rođendana, ali i 2. rođendana njene kćeri

Vrbovec: Otvoren festival hrane "Kaj su jeli naši stari"
VL
Autor
Vecernji.hr
09.09.2025.
u 18:23

Objava, koja je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova i komentara, sastoji se od nekoliko fotografija koje pričaju priču o ljubavi, sreći i slatkim malim životnim radostima. Na prvoj fotografiji vidimo pripreme za slavlje – svjećice za tortu sa brojevima 3, 7 i 2, jasno dajući do znanja da se slave dva velika datuma. Doris je zatim pokazala preslatku tortu u obliku srca, ukrašenu svjećicom u obliku broja dva s krunom, namijenjenu svojoj malenoj slavljenici.

Mnogima omiljena hrvatska voditeljica i glumica, Doris Pinčić Guberović, ponovno je raznježila svoje brojne pratitelje na društvenim mrežama. Uvijek nasmijana i pozitivna, podijelila je seriju fotografija koje odišu toplinom i obiteljskom srećom, otkrivši da je protekli tjedan za nju bio ispunjen dvostrukim slavljem. Svojim je pratiteljima dala rijedak i dragocjen uvid u intimnu proslavu svog 37. rođendana, ali i drugog rođendana svoje najmlađe kćeri, Divne, koju je emotivno nazvala svojim "najboljim rođendanskim poklonom ikad i zauvijek". Fotografije možete pogledati OVDJE.

Objava, koja je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova i komentara, sastoji se od nekoliko fotografija koje pričaju priču o ljubavi, sreći i slatkim malim životnim radostima. Na prvoj fotografiji vidimo pripreme za slavlje – svjećice za tortu sa brojevima 3, 7 i 2, jasno dajući do znanja da se slave dva velika datuma. Doris je zatim pokazala preslatku tortu u obliku srca, ukrašenu svjećicom u obliku broja dva s krunom, namijenjenu svojoj malenoj slavljenici. Prizor upotpunjuje i veliki balon popularnog lika iz crtića, Pepe Praščić, što otkriva da je proslava bila u potpunosti podređena željama dvogodišnje djevojčice.

U nizu fotografija našao se i prekrasan selfie same Doris. Izgledajući svježe, odmorno i sretnije no ikad, u ležernom pletenom džemperu i s decentnim naušnicama, voditeljica je pozirala s blagim osmijehom koji govori više od tisuću riječi. Upravo taj osmijeh, koji gledatelji svakog jutra imaju prilike vidjeti u emisiji "Dobro jutro, Hrvatska", postao je njezin zaštitni znak, a u ovom privatnom izdanju zrači posebnom toplinom. Vrhunac slatke objave svakako je fotografija slavljeničkog stola na kojem se, uz sladoled i pitu, nalazi i raskošna čokoladna torta pored koje stoje svjećice s brojevima 37. "Neki tjedni su jednostavno bolji od drugih", napisala je Doris u opisu, dodavši emotivne hashtagove: #mybestbirthdaypresenteverandforever, #birthdayweek, #2yearsold i #37yearsyoung.

Ova objava posebno je značajna jer Doris Pinčić, unatoč svojoj velikoj popularnosti, posljednjih godina vješto čuva svoju privatnost i obiteljski život daleko od očiju javnosti. Otkako se u studenom 2022. godine udala za poduzetnika Davora Guberovića, s kojim dijeli strast prema planinarenju i avanturama poput uspona na Kilimandžaro, svoj fokus je stavila na obitelj. Rođenjem kćerkice Divne u rujnu 2023. godine, njezina se obitelj proširila, a malena je postala centar svijeta, uz starijeg sina Donata i kćer Gitu iz Dorisina prvog braka. Činjenica da su ona i njezina najmlađa kći rođene u razmaku od samo nekoliko dana daje posebnu čar njihovim zajedničkim proslavama, a hashtag kojim ju je nazvala "najboljim poklonom zauvijek" dirnuo je srca mnogih.

Obožavatelji i prijatelji nisu skrivali svoje oduševljenje. Komentari ispod objave bili su ispunjeni najljepšim željama i čestitkama. "Sretan rođendan objema! Kako je to lijepo!", "Sretni rođendani drage curke", "Sretan rođendan tebi i tvojoj djevojčici - uz puno ljubavi, zdravlja, radosti i lijepih trenutaka!", "Baš si lijepa", samo su neke od poruka koje su preplavile njezin profil. Ova snažna veza s publikom rezultat je dugogodišnje karijere koju je Doris gradila korak po korak.

