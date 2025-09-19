Branka Grubnić javnosti je poznata kao majka stilista Marka Grubnića kojeg je javnost svojedobno prozvala i "modnim mačkom". Zahvaljujući njegovim objavama na društvenoj mreži Instagram, i Branka je postala popularna na toj mreži. Baš poput svog sina, i ona voli upečatljive modne kombinacije, a ako ste se ikada zapitali što je po zanimanju – po struci je ekonomistica te je više od 40 godina provela radeći za državnu firmu.

08.07.2009., Zagreb, Hrvatska - Promocija knjige "Otkrit cu vam tajnu" Marka Grubnica u restoranu Plato u Kaptol centru. Marko Grubnic sa roditeljima ocem Veljkom i majkom Brankom.rPhoto: Luka Klun/Vecernji list Foto: Luka Klun/PIXSELL

Otac Veljko ipak je manje eksponiran, trenutačno je u mirovini, a zarađivao je radeći u Garešnici u jednoj tvornici opekarskih proizvoda, pisao je portal 24 sata. Branka je svojedobno u intervjuu za 24 sata progovorila o svom stilu, nasljedniku, ali i negativnim komentarima.

FOTO Znate li kako doista izgleda majka Marka Grubnića bez trunke Photoshopa?

– Kolegice su s godinama uglavnom već navikle na moj stil, ali povremeno reagiraju na neku zanimljivu kombinaciju. Dio njih mi se divi što sam u ovim godinama na tako visokim štiklama i govore mi kako one to ne bi mogle, a mlađe su. Odgovorim im samo kako je to stvar navike, volje i želje. Na neke kolegice pak djelujem tako da si kažu – ako može ona, mogu i ja. A ima, nasreću u jednini, onih koje bi to isto htjele, ali ne mogu, pa su malo zločeste'. Kao i na svakom poslu, u svakom okruženju, moda je glavna sporedna stvar na svijetu. Kao nije nam važna, a ustvari svi primjećujemo sve. Svojega Marka sam učila da odijelo nikako ne čini čovjeka, ali puno o njemu govori – kazala je svojedobno u intervjuu za 24 sata.

Na pitanje kako njezin suprug Veljko reagira na neobične modne kombinacije, Branka je odgovorila: – Suprug me uvijek vidi takvu kakva jesam, nikad me nije vidio, primjerice, bez uređenih noktiju. A na odjevne kombinacije sad više uopće ne reagira. Ali voli me vidjeti sređenu – zaključila je. Inače, ova gospođa je ovih dana proslavila i svoj 66. rođendan, a tim povodom Grubnić joj je čestitao rođendan te objavio nekoliko fotografija s proslave.