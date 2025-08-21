FOTO Boris Rogoznica ponovno ljubi? Zagrljaj s tajanstvenom brinetom potaknuo nagađanja

Domaći glazbenik Boris Rogoznica i ovo ljeto provodi radno, no u pauzama između nastupa pronalazi vrijeme za uživanje na jadranskoj obali, a svoje dogodovštine redovito dijeli s pratiteljima. Svoju publiku, koja na Instagramu broji više od 20 tisuća ljudi, posebno je zaintrigirao posljednjom objavom s Dugog Otoka. Na fotografiji nasmijano pozira u zagrljaju tajanstvene brinete čiji identitet vješto skriva od očiju javnosti, što je odmah potaknulo lavinu komentara i nagađanja da je pjevač ponovno zaljubljen. Čini se kako njih dvoje zajedno obilaze ljepote naše obale, s obzirom na to da su nedavno posjetili i poznati svjetionik Veli Rat.

Rogoznica je romantičnu fotografiju iskoristio kako bi zatražio pomoć svojih obožavatelja oko završetka nove pjesme. Podijelio je stihove koji glase: - I zato čuvam zemlju, kao majčin dan, u mome srcu za nju, tinja vječni žar. Neka se pisma ori, neka čuje svit… - a obožavatelji su se odmah uključili s kreativnim prijedlozima za nastavak. Jedan od komentara posebno se istaknuo, a glasio je: - Da bolje ne more mi bit - na što je glazbenik duhovito uzvratio: - Meni ne more bit - ostavljajući prostora za daljnje interpretacije.

Podsjetimo, bivši suprug poznate HRT-ove voditeljice i glumice Doris Pinčić Guberović ovog je ljeta već jednom privukao pažnju objavom na društvenim mrežama. Na svom Instagram profilu podijelio je niz fotografija s morskog izleta, a posebno je zaintrigirala ona na kojoj upravlja gliserom u društvu nepoznate brinete. Dama zagonetnog identiteta nosila je elegantan jednodijelni kupaći kostim, a Boris joj je lice diskretno prekrio emotikonom, što je odmah potaknulo glasine da se u njegov život vratila ljubav. Osim plovidbe gliserom, Boris je objavio i fotografije vožnje na jet-skiju, pokazujući kako ljeto provodi u punom adrenalinskom i društvenom tonu. Serija snimaka izazvala je brojne komentare i nagađanja obožavatelja i pratitelja, koji su se zapitali tko je žena koja ga je pratila na moru te je li riječ o novoj ljubavnoj vezi.

Iako objave poput ovih redovito izazivaju medijsku pozornost i navode na zaključak o novoj romansi, situacija je složenija. Boris Rogoznica, naime, svoj privatni život posljednjih godina drži daleko od javnosti. Unatoč čestim napisima, pjevač je posljednjih godina u nekoliko navrata izjavio kako je “slobodan i sretan”.

Sve do danas, Boris Rogoznica nije službeno potvrdio da je u novoj vezi, ostavljajući svoj ljubavni status obavijen velom tajne. Dok romantične fotografije s ljetovanja govore jedno, njegove izjave pričaju drugu priču. Stoga, je li tajanstvena brineta zaista nova ljubav u njegovom životu ili još jedna prijateljica koja mu uljepšava ljetne dane, pitanje je na koje samo on zna odgovor, a njegovi obožavatelji mogu samo nagađati.