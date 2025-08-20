Oliverov nećak i glazbenik dobio šesto dijete! Poslao je moćnu poruku očevima: 'Ovo morate doživjeti'

Splitski glazbenik Petar Dragojević i njegova supruga Andrea postali su roditelji po šesti put. Sretna vijest stigla je kao najljepši poklon za 18. godišnjicu braka poznatog para. Andrea Dragojević rodila je djevojčicu Teresu 13. kolovoza u splitskom rodilištu, a prinova je unijela veliku radost u njihov dom gdje je čekaju braća David, Emanuel, Jona i Noa te sestra Debora Marija. - Napokon je došla kući, svi smo sretni. Djeca su stalno oko nje, ljube je, hoće je nositi. To je cirkus, nova igračka je došla u kuću - izjavio je 45-godišnji pjevač kroz smijeh za InMagazin.

Kao i na svih prethodnih poroda, Petar je bio uz suprugu i prerezao je pupčanu vrpcu, a to iskustvo smatra neprocjenjivim te je poslao snažnu poruku svim očevima. - Ljudi to moraju doživjeti, da vide kako je ženi teško i kako taj porod nije baš lagan. Hvala Bogu, sve je prošlo kako treba, ali savjetujem očevima da idu na porod. To se iskustvo i vatromet emocija ne može ni s čim mjeriti - poručio je Dragojević, nećak legendarnog Olivera.

Pjevač priznaje da u današnje vrijeme treba biti hrabar za veliku obitelj, osobito zbog inflacije. Ipak, sklad u osmeročlanoj obitelji postižu dobrom organizacijom. Petar i Andrea, bivša misica, u braku su 18 godina, a kao tajnu uspjeha ističu strpljenje i opraštanje. - Mi nismo ljudi za novine, mislim da smo previše normalni i zbog toga manje zanimljivi - skromno je jednom izjavio za Story.

Nećak Olivera Dragojevića se također, nakon toga, pohvalio i uspjehom svoje jedine kćeri na društvenim mrežama, a pritom je pokazao trudnu suprugu.

Inače, krajem travnja Večernji list prvi je doznao da splitski glazbenik i nećak Olivera Dragojevića, 45-godišnji Petar Dragojević, čeka šesto dijete! Prema informacijama do kojih smo došli od iznimno bliskog izvora iz obitelji, njegova supruga Andrea ponovno je trudna, odnosno, po šesti put, a uskoro će se sedmeročlanoj obitelji pridružiti i osmi član! Kada smo kontaktirali Petra Dragojevića, bio je vrlo suzdržan i nije želio otvoreno komentirati ove pouzdane informacije koje smo dobili.