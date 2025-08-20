Bori se s teškom bolesti zbog koje je završila na transplantaciji bubrega: Evo što danas radi najpraćenija žena na Instagramu

Pjevačica Selena Gomez (33), najpraćenija žena na Instagramu, nedavno je javnosti predstavila novi parfem "Rare". Naravno, kad je riječ o poznatim osobama, nije novost da već desetljećima svoje pozamašne račune pune i novcem od prodaje mirisa na kojima je ispisano njihovo ime.

No ono što je iznenadilo njezine brojne fanove je dizajn bočice, osmišljen tako da je mogu koristiti i ljudi kojima je inače teško koristiti običan parfem. Za razliku od uobičajenih bočica, njezina lako stane u ruku i može se stisnuti gotovo svim prstima, a po potrebi i laktom. Odlučila se za takav dizajn jer i sama ima artritis i često joj je teško i bolno nanijeti miris samo pritiskom kažiprsta.

A tko je zapravo Selena Gomez i zašto je na društvenim mrežama prati 417 milijuna ljudi? Karijeru je počela kao dječja zvijezda na kanalu Disney. Glumila je u seriji "Wizards of Waverly Place", a nakon toga izgradila je i glazbenu karijeru. Ipak, mnogima je najpoznatija po turbulentnoj vezi s glazbenikom Justinom Bieberom. Bili su zajedno osam godina, s prekidima od 2010. do 2018. Celebrityji su u to vrijeme bili slobodniji na društvenim mrežama pa se o njihovoj vezi puno zna. Možda je najzanimljiviji bio njihov rat na Instagramu kada su se 2016. posvadili zbog toga što je Bieber objavio fotografiju s tada novom djevojkom Sophijom Richie. Fanovi su ga zbog toga napali, a Selena je dodala ulje na vatru komentarom da "ako ne može podnijeti da ga ljudi mrze, ne bi trebao objavljivati fotke s novom djevojkom". Nakon toga su se nastavili svađati i međusobno optuživati za prijevare, da bi Justin obrisao svoj profil, a Gomez objavila ispriku na Snapchatu nakon svega. Ponovno su se pomirili 2017. nakon njezine kratke romanse s glazbenikom The Weekendom, da bi konačno prekinuli godinu dana kasnije. Iste godine kada su se pomirili, Gomez je završila u bolnici. Zbog autoimune bolesti lupusa trebao joj je novi bubreg. – Doznala sam da trebam transplantirati organ zbog lupusa i oporavljala sam se, zato me nije bilo. Morala sam to učiniti za svoje zdravlje – napisala je pjevačica ispod fotografije na svojem Instagram-profilu. Bubreg joj je donirala prijateljica Francia Raisa. Sve to su, naravno, budno pratili obožavatelji, koji su imali grupe, lažne profile na društvenim mrežama, pa čak i dolazili pred kuće svojih idola kako bi doznali što se događa s njima. Nakon što je zbog bolesti morala na hitno presađivanje bubrega koji joj je donirala najbolja prijateljica, završila je u psihijatrijskoj klinici. U razgovoru s pjevačicom i glumicom Miley Cyrus 2020. otkrila je da se bori s bipolarnim poremećajem.

– Sada kada imam više informacija i znam više o svemu, to mi zapravo pomaže, ne plaši me više. Kada sam bila mlađa, bojala sam se grmljavine, a onda mi je mama nabavila knjige o njoj i tada sam shvatila da što više naučiš o svom strahu, manje ćeš se bojati. Tako je to kod mene – kazala je Gomez.

Lijepa Selena bila je jedna od velikih dječjih zvijezda, a kasnije je ostvarila i glazbenu karijeru te jedno vrijeme bila najpraćenija osoba na Instagramu. No njezini česti odlasci na odvikavanje u psihijatrijske bolnice počeli su zabrinjavati fanove koji su bili uvjereni da će krenuti stopama svoje kolegice Demi Lovato, koja se 2018. predozirala.

Tome je kumovala i turbulentna veza s problematičnim pjevačem Justinom Bieberom, koji joj se nekoliko puta, pa čak i u pjesmi, ispričao zbog svega kroz što je prošla zbog njega. – Potražila sam pomoć i liječnici su mi dali dijagnozu. Bilo me strah jer je tajna otkrivena, ali trenutak kada sam dobila tu informaciju za mene je bio podjednako zastrašujući koliko i olakšavajući. Bila sam prestrašena jer su napokon potvrđene sve moje sumnje, a olakšanje sam osjetila jer sam napokon doznala zašto sam se toliko godina borila s depresijom i anksioznošću – otkrila je mlada pjevačica i dodala: – No ne znači da je sve prošlo. Ali mogu reći da sam nakon godinu dana intenzivnog rada sretnija, zdravija i mogu vladati svojim emocijama – rekla je Selena u jednom intervjuu.

Najveći fan

I čini se da je uspjela. Nakon što su mnogi bili uvjereni da je njezina karijera gotova, ona se potpuno oporavila. Glumi u hvaljenoj seriji "Only Murders in the Building" uz hollywoodske legende Martina Shorta i Stevea Martina, ima svoju tvrtku Rare Beauty, koja je brzo postala megauspješna te su njezini beauty proizvodi iznimno traženi na pomalo zasićenom tržištu. Prošle godine zaručila se za glazbenog producenta Bennyja Blanca, koji je u svemu podržava te se čini da je njezin najveći fan. Trenutačno planira vjenčanje, no tvrdi da datum nije tako blizu. – Ne mogu biti uzbuđena više nego što jesam, ali on sada mora završiti neke poslove, jednostavno imamo neke stvari koje želimo privesti kraju prije nego što se bacimo potpuno u to. Ipak, nikad nisam bila tako sigurna u nešto i nadam se da neću ništa ureći ako to kažem – podijelila je za medije. Turbulentnu prošlost ostavila je iza sebe te više nije jedna od onih koju zovu "posrnulom i problematičnom dječjom zvijezdom kanala Disney kanala".