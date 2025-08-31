FOTO Bila je zvijezda 90-ih, a nedavno je snimljena kako prodaje kuhani grah i puricu s mlincima na Dolcu

Pjevačica Dolores bila je jedna od najvećih zvijezda 90-ih, a prije nekoliko godina najavila je svoj povratak na scenu. Dolores, koju su mnogi nazivali i fatalnom, tada je radila na novim pjesmama poput ''Zar se ne sjećaš''. Krajem 2022. godine objavila je pjesmu ''Sreća nije vrijedna tuge'' koja je imala tradicionalnu melodiju, a tekst je napisala Dolores. Tako je pokazala da se vraća.

Na vrhuncu slave ova vlasnica dviju akademskih diploma i šest studijskih albuma, na kojima su i bezvremenski hitovi poput "Ostavi me", "Dobro jutro, Dalmacijo", i "Dalmatinca sreća prati", povukla se sa scene i živjela mirnim obiteljskim životom. No, čini se da se vratila glazbi.

Osim toga, pjevačica sa sinom vodi i ugostiteljski biznis, a dio njihove ponude mogli smo vidjeti i 2023. godine. Fotoreporteri Pixsella fatalnu pjevačicu tada su uhvatili su s pregačom i šefljom. Dolores je imala svoj štand Vinkl gdje je prodavala kuhani grah i puricu s mlincima na zagrebačkom dolcu u sklopu PLACe marketa.

Cilj ovog projekta jest tržnicu vratiti u vrevu događanja te ona tako postaje prirodna pozornica na kojoj se prezentira gastrotradicija. Na ovom događanju mogu se vidjeti i brojni poznati chefovi, a mnogi uz hranu se i druže na tržnicama noću.

Dodajmo da je Dolores snimateljima Pixsella spremno pozirala, a nije mogla sakriti ni osmijeh s lica.

Osim pjevanja i ugostiteljstva, Dolores se ne libi priznati i da radi na još jednom novom poslu.

– Investiram u nove tehnologije i neka tržišta budućnosti. I prava sam pravcata rudarka. Propustila sam ulaganja u bitcoin u doba kad su mi to savjetovali, dočekala sam nešto novo i osim što ulažem, rudarim na svim projektima na kojima to mogu – otkrila je ranije Dolores koja si je obvezama poprilično ispunila svakodnevicu.