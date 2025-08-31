Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 113
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
FATALNA PJEVAČICA

FOTO Bila je zvijezda 90-ih, a nedavno je snimljena kako prodaje kuhani grah i puricu s mlincima na Dolcu

Zagreb: Pjevačica Dolores ima svoj štand Vinkl, gdje prodaje kuhani grah i puricu s mlincima
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
31.08.2025.
u 14:32

Pjevačica sa sinom vodi i ugostiteljski biznis, a dio njihove ponude mogli smo vidjeti i 2023. godine. Fotoreporteri Pixsella fatalnu pjevačicu tada su uhvatili su s pregačom i šefljom. Dolores je imala svoj štand Vinkl gdje je prodavala kuhani grah i puricu s mlincima na zagrebačkom dolcu u sklopu PLACe marketa.

Pjevačica Dolores bila je jedna od najvećih zvijezda 90-ih, a prije nekoliko godina najavila je svoj povratak na scenu. Dolores, koju su mnogi nazivali i fatalnom, tada je radila na novim pjesmama poput ''Zar se ne sjećaš''. Krajem 2022. godine objavila je pjesmu ''Sreća nije vrijedna tuge'' koja je imala tradicionalnu melodiju, a tekst je napisala Dolores. Tako je pokazala da se vraća.
Na vrhuncu slave ova vlasnica dviju akademskih diploma i šest studijskih albuma, na kojima su i bezvremenski hitovi poput "Ostavi me", "Dobro jutro, Dalmacijo", i "Dalmatinca sreća prati", povukla se sa scene i živjela mirnim obiteljskim životom. No, čini se da se vratila glazbi. 

FOTO Bila je zvijezda 90-ih, a nedavno je snimljena kako prodaje kuhani grah i puricu s mlincima na Dolcu
Zagreb: Pjevačica Dolores ima svoj štand Vinkl, gdje prodaje kuhani grah i puricu s mlincima
1/8

Osim toga, pjevačica sa sinom vodi i ugostiteljski biznis, a dio njihove ponude mogli smo vidjeti i 2023. godine. Fotoreporteri Pixsella fatalnu pjevačicu tada su uhvatili su s pregačom i šefljom. Dolores je imala svoj štand Vinkl gdje je prodavala kuhani grah i puricu s mlincima na zagrebačkom dolcu u sklopu PLACe marketa. 

Cilj ovog projekta jest tržnicu vratiti u vrevu događanja te ona tako postaje prirodna pozornica na kojoj se prezentira gastrotradicija. Na ovom događanju mogu se vidjeti i brojni poznati chefovi, a mnogi uz hranu se i druže na tržnicama noću.
Dodajmo da je Dolores snimateljima Pixsella spremno pozirala, a nije mogla sakriti ni osmijeh s lica.
Osim pjevanja i ugostiteljstva, Dolores se ne libi priznati i da radi na još jednom novom poslu.

FOTO Evo kako se Tina Katanić mijenjala kroz godine: Nekadašnja loto djevojka povukla se iz javnosti
Zagreb: Pjevačica Dolores ima svoj štand Vinkl, gdje prodaje kuhani grah i puricu s mlincima
1/102

– Investiram u nove tehnologije i neka tržišta budućnosti. I prava sam pravcata rudarka. Propustila sam ulaganja u bitcoin u doba kad su mi to savjetovali, dočekala sam nešto novo i osim što ulažem, rudarim na svim projektima na kojima to mogu – otkrila je ranije Dolores koja si je obvezama poprilično ispunila svakodnevicu.

FOTO Do 20. je isprobala sve vrste droge, ljubila brata u usta, a prozvali su je i otimačicom muževa
Zagreb: Pjevačica Dolores ima svoj štand Vinkl, gdje prodaje kuhani grah i puricu s mlincima
1/43
Ključne riječi
purica s mlincima hrana grah devedesete 90-e Dolores glazba showbiz

Komentara 9

Pogledaj Sve
DA
Davor200
17:16 31.08.2025.

Bravo, barem nije u nekoj ljevičarskoj udruzi na državnoj širi.

Avatar antikomunist1
antikomunist1
22:04 31.08.2025.

Iz cijelog teksta sam shvatio da "fatalna pjevačica" ima mozga! Drugo si mislite sami.

PA
Pametanumoruludih
20:52 31.08.2025.

Nije sramota prodavati grah...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Denmark's King Frederik visits Japan
Premium sadržaj
davor bruketa piše za večernji:

Poseban arhitektonski simbol Expoa u Osaki je Grand Ring, monumentalna kružna struktura koja povezuje sve zone izložbenog prostora

Središnja misao ove svjetske izložbe polazi od pitanja kako tehnologija, suradnja i održivost mogu oblikovati svijet sutrašnjice. Tema se razrađuje kroz tri podteme: spašavanje života, osnaživanje zajednica i povezivanje ljudi, a zajednički cilj je ponuditi vizije koje prelaze granice nacionalnih politika i kulturnih razlika. Upravo zato Expo u Osaki funkcionira kao globalni forum u kojem se prepoznaju izazovi čovječanstva i traže rješenja koja će dugoročno unaprijediti svakodnevni život.

Bjelovar: Zoran Predin izvodio Arsena Dedića
Video sadržaj
ZORAN PREDIN:

'Zanimljivo je da su skoro svi partneri moje djece jedinci. Pa se na obiteljskom pikniku čude zašto ih nitko ne posluži'

Supruga Barbara i ja smo bili složni tim, koji je uspješno prošao sve, pogotovo pubertetske oluje. Kad već spominjete djecu koja su odrasla u obitelji umjetnika, možemo se pohvaliti da smo odgojili pisca i novinara, akademskog slikara i globalno priznatog animatora, kostimografiju i dizajnericu, kompjuterskog programera i televizijskog montažera. Bravo mi - ispričao nam je Predin.

Sarajevo: Glumac Dragan Mićanović
Premium sadržaj
2
GLUMAC ČIJE IME ODJEKUJE HOLLYWOODOM

Dragan Mićanović: 'Uznemiren sam onime što se događa u Srbiji, nijem pred činjenicom koliko duboko možemo pasti'

Srpski glumac Dragan Mićanović briljirao je u glavnoj ulozi kratkometražnog filma "Čovjek koji nije mogao šutjeti", a publika u regiji imala je priliku gledati ga i u seriji "Sablja", gdje je utjelovio pokojnog srbijanskog premijera Zorana Đinđića te u filmu "Dražen". Također, Mićanović je bio član žirija na ovogodišnjem 31. Sarajevo Film Festivalu.

Učitaj još