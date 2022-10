Fitness transformacije slavnih dama: Izgubile su i preko 45 kilograma, a ovako izgledaju njihovi planovi prehrane

Svjetla reflektora, konstantne kritike i analiziranje svakog koraka. Tako izgleda svakodnevni život poznatih dama. Iako na raspolaganju imaju osobne kuhare, privatne trenere i nutricioniste borba s kilogramima nije zaobišla ni poznate osobe, a kada se pojave u javnosti to ne prolazi bez komentara.

Neke poznate ličnosti su izgubile toliko kilograma da su gotovo neprepoznatljive, a svojim transformacijama postali su uzor mnogima. Brojne zvijezde svoj jedinstveni put prema gubitku kilograma podijelile su s javnosti. Neki su se odlučili na promjenu prehrane dok su drugi nešto veći fokus stavili na tjelovježbu i savjete trenere, no svima je zajednički uspjeh.

Najmlađa sestra Kardashian, Khloe (38) uvijek je bila na meti kritika zbog izgleda, a kako je i sama u nekoliko navrata istaknula, uvijek se osjećala kao ''ružno pače'' zbog viška kilograma. Khloe je prije četiri godine odlučila promijeniti životne navike i život iz temelja, a svojom transformacijom postala je uzor mnogima koji se bore s viškom kilograma.

Foto: © Freeman/Digital Focus Intl Khloe Kardashian during the premiere of the new movie from Screen Gems BURLESQUE, held at Grauman's Chinese Theatre, on November 15, 2010, in Los Angeles. Photo: Press Association/PIXSELL -Moje sestre oduvijek su bile u središtu pozornosti jer su mršave i atraktivne, a na mene nitko nije primjećivao, smatrali su da sam nebitna jer nisam izgledala kao one- rekla je Khloe koja je odlučila promijeniti životne navike i zdravlje staviti na prvo mjesto. Počela je konzumirati namirnice bogate vitaminima, mineralima i proteinima te voditi računa o nutritivnim vrijednostima hrane koju unosi u organizam. Tada je uočila vidljive promijene.

Kako piše Fabbon, nije pazila samo na unos kalorija već da su namirnice bogate vlaknima, mineralima i proteinima, a iako mnogi tvrde kako se podvrgnula operaciji smanjivanja želuca, ona je to opovrgnula te tvrdi kako je rezultate isključivo dostignula vježbanjem i zdravijom prehranom što je rezultiralo gubitkom 27 kilograma, a otkrila je i kako svakog dana ima šest obroka, no bitno je da svako sluša svoj organizam.

Reality zvijezda na društvenim mrežama često objavljuje fotografije iz teretane te pokazuje rezultate napornih treninga, no u posljednje vrijeme ponovno se našla na meti kritika, a sada obožavatelji komentiraju kako je pretjerala s vježbanjem i gubitkom kilograma.

PLAN PREHRANE KHLOE KARDASHIAN:

Prije treninga: maslac od badema i džem

Doručak: zobene pahuljice s mljevenim lanenim sjemenkama, jajima i bobičastim voćem

Užina nakon doručka: orasi i jabuka

Ručak: Piletina ili riba, puno salate i povrća kao što je špinat, cikla, šparoge ili brokula

Užina nakon ručka: voće ili povrće ili šaka badema i bobičastog voća

Večera: grašak ili riža ili riba i povrće

Glumicu Evu Longoriju (47) publika najviše pamti po ulozi Gabrielle Solis u seriji ''Kućanice'' koja joj je donijela planetarnu popularnost. Iako je poznata kao zanosna Latina, Eva se svojedobno borila s viškom kilograma te je često bila na meti dežurnih dušobrižnika.

Longoria je kilograme dobila nakon prve trudnoće, a iako su brojni zlobnici komentirali kako se zapustila, na loše komentare nije se obazirala te je odlučila da neće žuriti sa skidanjem kilograma.Nove fotografije nastale u popularnom španjolskom ljetovalištu Marbelli ponovno su oduševile njezine pratitelje, a svojedobno je otkrila kako je uspjela izgubiti gotovo 20 kilograma i tajnu vitkosti i dobre forme.

-Trampolin je jako dobar. Odličan je za moje tijelo, pogledajte što mi je napravio. Jako je zabavno i dobro za moja stara koljena. Nekad sam voljela trčati, ali sada više ne mogu- našalila se Eva koja se u posljednjih nekoliko godina posvećena obiteljskom životu.

Osim vježbanja, promijenila je i životne navike pa tako više ne konzumira šećer, tjesteninu i alkohol te trudi konzumirati namirnice organskog podrijetla. Također, trudi se da joj svi obroci budu povrće bogato vlaknima poput kelja i špinata, a nakon obroka, voli pojesti orahe s jogurtom te se trudi izbjegavati šećer i ugljikohidrate.

Za doručak najčešće jede kajganu od bjelanjaka i svježe voće, za ručak piletinu ili puretinu s povrćem kuhanim na pari dok je za večeru na meniju riba s povrćem na pari. Njezini međuobroci se najčešće sastoje od svježih krastavaca koje začinjava sokom od limuna, jabuke i sir ili maslac od kikirikija, a voli i jogurt od vanilije.

U svega nekoliko mjeseci slavna britanska pjevačica Adele (34) izgubila je više od 40 kilograma i sve uspjela očarati svojom čudesnom transformacijom. Za ovakvu transformaciju zaslužna je sirtfood dijeta, ali i Adelin osobni trener koji je gotovo svaki dan s njom provodio u teretani. Sirtfood dijeta utemeljena je na sirtuinima, skupini proteina koji reguliraju niz tjelesnih funkcija od metabolizma, upalnih procesa, ali i samog životnog vijeka. Namirnice koje se u ovoj dijeti uglavnom koriste su heljda, orasi, rikula, radič, borovnice, kelj, jagode, a u tu kategoriju, na iznenađenje mnogih, spadaju i crna čokolada i kava. Kreatori ove dijete su britanski nutricionisti Aidan Goggins i Glen Matten koji su htjeli osmisliti dijetu koja će polako i zdravo omogućiti ljudima da se riješe viška kilograma.

Foto: AB1 55th Annual GRAMMY Awards55th Annual GRAMMY Awards - Arrivals held at Staples Center"n"nFeaturing: Adele"nWhere: Los Angeles, California, United States"nWhen: 10 Feb 2013"nCredit: Adriana M. Barraza/WENN.comAB1/Wenn/PIXSELL POPIS DOZVOLJENIH NAMIRNICA U SIRTFOOD DIJETI:

Pića: zeleni čaj, nezaslađena crna kava, crno vino (poglavito pinot noir)

Voće i povrće: citrusi, jabuka, borovnica, datulja, celer, kelj, luk, rikola, crvena cikorija

Začini: peršin, kurkuma Druge namirnice: tamna čokolada s minimalno 75 posto kakaa, orasi, maslinovo ulje, heljda, losos, kozice.

Slavna glumica Rebel Wilson (41) u posljednje vrijeme plijeni sve više pozornosti zahvaljujući svom novom izgledu. Naime, glumica je u proteklih godinu dana skinula više od 30 kilograma, a svojom linijom sada se nerijetko hvali na društvenim mrežama. Kako je sama otkrila tijekom svoje ''Godine zdravlja'' pridržavala se Mayr metode koju je osmislio Franz Xaver Mayr još dvadesetih godina prošlog stoljeća.

Metoda se zasniva na intuitivnoj konzumaciji hrane koja potječe zdrav probavni sustav. Ona se već desetljećima uspješno provodi u klinici VivaMayr u Austriji, koju je posjetila i sama Rebel Wilson. Isprva je samo šetala, no kako se smanjivao broj na vagi i povećavala kondicija, s privatnim trenerom počela se pridržavati konkretnijeg fitnes programa te se počela baviti intenzivnijim kardio vježbama.

Svojom transformacijom oduševila je i glumica i pjevačica Jessica Simpson (42) koja je izgubila 45 kilograma.

-Trebalo mi je tri godine. Vjerujem da si trebam postaviti male ciljeve u životu jer uvijek postoje problemi koji će pokušati spriječiti i izgledati će kao da je sve nemoguće. Mali ciljevi su mi pomogli da ostvarim veći- ispričala je Simpson te objasnila kako glavni cilj nije bio da može nositi bikini, ali je bio odličan osjećaj ponovno ga obući. -Bio je to posebno emotivan trenutak koji sam htjela podijeliti sa svima, bila sam ponosna na sebe što sam uspjela, osjećala sam se kao da je sve moguće. Kako je otkrila, ovo je već treći put da gubi 45 kilograma nakon svakog poroda.

Foto: Instagram Slavna ljepotica u prošlosti je imala problema s kilažom te se često zbog toga nalazila na meti kritika Sve je započelo tijekom njene treće trudnoće. Često se žalila na otečena stopala i noge, mučila ju je nesanica, borila se s anksioznošću i bolovima u leđima, a sve je rezultiralo nakupljanjem težine pa je tako na kraju trudnoće vaga pokazivala 117 kilograma.

Jessica je vježbala s trenerom Harleyem Pasternakom koji joj je postavio pet dnevnih zadataka: biti svjesna svoga cilja, eliminirati svu tehnologiju na sat vremena, dovoljno spavati, zdravo jesti i vježbati. Trener nije opsjednut vaganjem te nisu postavili cilj koliko bi Jessica kilograma trebala izgubiti.

S vježbanjem je počela polako, a prvi zadatak joj je bio da svaki dan napravi 6000 koraka, a s vremenom je to postalo 12 000. Ipak joj je bilo potrebno više od svakodnevnih šetnji. Jessica je tri puta tjedno vježbala u teretani s trenerima Pasternakom i Sydney Liebes po 45 minuta, a slijedila je Pasternakov plan prehrane za resetiranje koji podrazumijeva tri obroka i dvije užine svaki dan.

Svaki obrok sastoji se od protina, vlakana i masti, a užine su kombinacija proteina i vlakana ili proteina i masti, a ovaj program slijedile su brojne poznate osobe poput Ariane Grande, Lady Gage, Gwyneth Paltrow, Rihanne i drugih.

