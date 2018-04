Farmeri odabrali djevojke, neke i zaplakale od sreće

Sad kad je stres prvog izbacivanja iza njih, 'šestorica veličanstvenih' farmera i njihove djeve mogli su se napokon malo opustiti, a Marijana im je za tu prigodu dovela gosta iznenađenja – Antu Čarapicu!

Marijana je kandidatkinjama i njihovim farmerima naglasila da Antu nije dovela kako bi provjerila njihove zavodničke sposobnosti, već da vidi jesu li spremne za život na selu. 'Vidjet ćemo sada kako pletete, kako plešete kolo, što znate od seoskih poslova', kazala im je Marijana. Djevojke su se pohvalile znanjem, a Ante je preispitao njihove 'seoske' vještine.

Nakon bećarca, mlađe djevojke komentirale su da im je Anto mrvicu previše vulgaran sa svojim rimama, dok su starije bile oduševljene.

Anto je prvo održao tečaj pletenja za farmere, a uz 'muški razgovor' dečki su se dotaknuli i djevojaka. Došao je red na djevojke, koje je Ante ispitivao o momcima, a one su shvatile da ne znaju baš puno o pletenju. Čarapica im je otkrio što koji farmer misli o svakoj od njih, što je njih nasmijalo, baš kao i njega njihovo pletenje.

Tulum koji je Marijana priredila ekipi bio je veseo, čak razuzdan, a Anto Čarapica i neke kandidatkinje završili su na stolu, gdje je bilo pokušaja skidanja simpatičnog Čarapice. 'Dobro sam pričvrstio gaće pa nisu mogle ići niže!', smijao se Anto. Za razliku od njega, Gorana si je dala oduška te ih sve zabavila 'polu-striptizom' što su dan kasnije komentirali farmeri Marijani, a Hrvoje je zaključio da su njegove djevojke najrazuzdanije. 'Moje su najluđe, čak me malo i strah!', smijao se Hrvoje.

Dario je Marijani otkrio da mu se najviše svidjela njegova 'zlatna djevojka' Ivona, dok se Josip opet pravdao što je završio u strastvenim poljupcima s Nikolinom.

Stiglo je vrijeme za finalnu odluku farmera, a prije nego su djevojke stale pred farmere, Nikolina je otkrila da će između nje i Josipa pasti zaruke!

Prvi je na red došao Miljenko, koji je bijelu ružu dao Jadranki, naglasivši preveliku razliku u godinama. 'Nisam se nadala, baš smo fino komunicirali. Žao mi je...', rekla je Jadranka te ih napustila. S Miljenkom tako na farmu odlaze Margita Vondraček, Mara Sučić i Zorka Čirjak.

Kad je na Hrvoja došao red da odluči tko će s njim na farmu, Lana mu je otkrila da se zbližila s jednim dečkom. 'Bez obzira na to, ti i ja imamo jako puno sličnosti, sviđa mi se način na koji živiš i svejedno bih te htjela bolje upoznati pa razmisli prije nego što nekom daš tu bijelu ružu', rekla mu je Lana, na što je Hrvoje rekao da cijeni njezinu iskrenost.

Hrvoje je na koncu odlučio kući poslati Goranu. 'Ti si divna osoba i jak karakter, ali bojim se da si prejaka za mene', kazao je Hrvoje Gorani, koja mu je rekla da ga razumije. Na Hrvojevu farmu idu Lana Kovač, Sandra Medaković i Tanja Mamić.

Denis je bijelu ružu dao Tihani uz riječi da će je zauvijek pamtiti, a ona je rekla da se nije iznenadila njegovom odlukom. 'Čovjek iskreno dobro razmišlja jer zna što hoće, a što neće', kazala je Tihana.

Josip je bijelu ružu dao Dijani tako da kod Josipa u Benkovac idu Nikolina Cvek, Lucija Mazalin i Mirjana Gajski. Dijana je na kraju upitala Marijanu može li na farmu kod Darija, budući da se s njim zbližila, a Marijana joj je rekla da će pitati Darija što misli.

Nikolina je bila najviše uzbuđena Josipovom odlukom. 'Presretna sam, hvala svima od srca, dođite nam na vjenčanje. Idem do kraja, to je to, on je moj muž!', kazala je Nikolina.

Dario je dobio još jednu djevojku, Dijanu, pa mu je odluku bilo još teže donijeti, a njegove dosadašnje odabranice bile su u šoku.

Najprije je Monika od Darija dobila bijelu ružu, a zatim i Leonida te su obje otišle kući. S Darijem na farmu idu Ivona Hlevnjak, Dijana Orlovčić i Nadin Jurić.

Vatroslav je bio posljednji koji je morao odlučiti koje cure idu u Ražanac, a koja kući. Budući da je Nikolina dobila bijelu ružu, njezinom druženju s Vatroslavom tu je bio kraj, a s njim su na farmu otišle Valentina Curić, Zorica Sehit i Martina Oštrić.

Kako će se djevojke snaći na selu kod svojih odabranika, ne propustite pogledati sutra od 20 sati na RTL-u.