Farmeri odabrali djevojke za finalni krug i upoznali 'zlatne djevojke'

Farmeri emisije 'Ljubav je na selu' sa svojim su se djevojkama već udomaćili u dvorcu Gjalski, a svoj prvi zagorski tulum sigurno će dugo pamtiti, kao i jutro nakon njega.

Komentari nakon tuluma bili su mahom pozitivni. Josipa su djevojke ispitivale kako je spavao i s kim, a on im je objasnio da je spavao s dečkima jer su zaštitari bili pred vratima pa nije mogao do Nikoline. Ipak, odmah ujutro zatrčao se stepenicama u njezin zagrljaj pa su ponovno završili strastveno se ljubeći.

Nakon doručka, farmeri su popričali sa svojim djevojkama. Miljenkove dame komentirale su njegov modni izričaj budući da je na doručak došao sa sunčanim naočalama koje nije želio skinuti. 'Ti mora da si jako sramežljiv ili nas ne želiš gledati', komentirale su, nakon čega je 70-godišnji farmer popustio i skinuo naočale.

Kada je na doručak došla Marijana, kandidatkinje i farmeri su joj otkrili da je netko razbio krevet. Farmer Hrvoje otkrio je da je Mirjani puknuo krevet, no on tome nije bio krivac.

Dario je otkrio Marijani da se rasplesao, a Nadin je zaključila da se između njih dvoje dogodila kemija.

Nakon što je obišla skoro sve farmere, Marijana je stigla i do Josipa. 'Dobro, pa gdje ste vas dvoje požurili?', pitala ih ja Marijana. 'To je ljubav do kraja života!', kazao je Josip. 'Nek' se rodi dijete, ljubav se rodila!', objasnila je Nikolina dodajući da joj se sviđa i to što Josip ne pije i ne puši. 'Jedan normalan muškarac mog života više!', rekla je Nikolina Cvek.

'Drago mi je zbog vas, ali vi se poznajete jedan dan!', bila je uporna Marijana, no Josip je rekao da ove ostale cure mogu biti za njegovog brata. Ostale djevojke su zaključile da će se teško boriti protiv Nikoline i ni jedna ne vidi budućnost s njim.

'On nama nije pružio priliku ni da vidi kakve smo osobe, komentirala je Josipa kandidatkinja Lucija Mazalin.

Stiglo je vrijeme da farmeri odluče koje će djevojke ići s njima na farme. No, Lucija nije odustala od Josipa i zbog toga što noć prije nije uspjela doći do njega, posvađala se s Nikolinom. 'Nisi mi dala ni da ga upoznam! Bilo bi u redu da sam i ja dobila priliku, a on je bježao kao da sam neka šuga!', ljutita je bila Lucija dok su joj ostale pokušale objasniti da su se Josip i Nikolina zaljubili. 'Ma kakva ljubav, o čemu vi pričate, to ne postoji!', vikala je Lucija.

'Ona previše manipulira drugim curama i ja sam kriva što Josip mene želi, a nju ne! Vjeruj mi, ne dam ga, ni za deset tisuća eura!', vikala je Nikolina dok je Lucija zaključila da njihova veza sigurno neće trajati dugo.

Na kraju su se djevojke ipak pomirile i zagrlile te zaključile da nema smisla svađati se.

Trenutak teških odluka je stigao, a farmeri su pred svoje dame stali s tri crvene i tri bijele ruže. Marijana je objasnila kandidatkinjama da će one koje farmeri budu odabrali da idu s njima na farmu dobiti crvene, dok će one koje idu kući, dobiti bijele ruže. 'Denisove djevojke, vi možete predahnuti. S obzirom na okolnosti, dobile ste još malo vremena sa svojim farmerom', priopćila im je Marijana.

Hrvoje je prvi morao podijeliti svoje ruže, a prvu crvenu ružu dobila je Gorana Žižić, koja se najmanje nadala da će biti odabrana. Ružu za prolazak dalje u zadnji krug dobile su još Lana Kovač i Tanja Mamić.

Josip je odlučio ruže dati Nikolini Cvek, Luciji Mazalin i Dijani Orlovčić .

Dario je ruže za prolazak u zadnji krug dao Nadin Jurić, Leonidi Mišković i Moniki Čopec.

Vatroslav je prije dijeljenja ruža rekao kao želi jednostavu ženu koja će se brinuti o njemu, a ne pričati o povijesti i svom radnom mjestu. Crvene ruže odlučio je dati Zorici Sehit, Martini Oštrić i Nikolini Kruk.

Miljenko je crvene ruže dao Mari Sučić, Margiti Vondraček i Zori Vovk.

'To nisu jedine cure čija će srca biti slomljena. Pred farmerima je još jedan odabir, koji će otežati pojava 'zlatne djevojke', objasnila je Marijana te pred farmere dovela njihove 'zlatne djevojke' s kojima su bili na spoju na slijepo, a koje je prethodno za njih odabrao stručni tim na čelu s Marijanom.

Farmeri su morali pogoditi koja je čija 'zlatna djevojka' iako ih do sada nikad nisu vidjeli, već samo čuli. 'Po čemu ćemo to moći zaključiti?', upitao ju je Vatroslav. 'Do sada ste im čuli glas, a sada je vrijeme za stas!', rekla je Marijana te ih zamolila da skinu poveze koje su imali preko očiju.

Miljenko je odmah pogodio da je njegova dama Zorka Čirjak, dok je Josip pokazao na jednu od tri plavokose djevojke te rekao da mu se sviđa jer bi se mogla svidjeti njegovom bratu. Na kraju je bio u krivu jer je ta djevojka bila Darijeva.

Dario je, pak, odmah pogodio svoju 'zlatnu djevojku', Ivonu Hlevnjak, kojom je oduševljen jer bi baš takvu htio za curu.

Vatroslav je brzo prepoznao glas svoje 'zlatne cure' Valentine Curić, a Josip nije bio zadovoljan Mirjanom Gajski dok je Hrvoja ugodno iznenadila Sandra Medaković.

Farmere u ponedjeljak čeka finalni odabir djevojaka koje će s njima poći na farmu. Koje će to dame biti i koja iznenađenja pripremaju svojim potencijalnim srodnim dušama, ne propustite pogledati idući tjedan od 20 sati na RTL-u.