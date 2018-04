Ne odustaju: Ines i Nikolina ljubav na selu traže treći put

Počela je nova sezona RTL-ove emisije “Ljubav je na selu”, a među novim kandidatima gledatelji su prepoznali neka lica. Sreću u ljubavi ponovno su potražile Nikolina Cvek i Ines Petrić. Za obje djevojke riječ je o trećoj sreći.

– Nemam konkurenciju. Ja sam konkurencija! Ne odustajem i idem dalje jer ja to mogu, želim i hoću. Kada nešto hoću, postići ću to i nije me briga što će netko misliti o meni. Bitno je da pronađem ljubav svog života – rekla je 26-godišnja Nikolina. Trgovkinja iz Rijeke prijavila se i odabrala 34-godišnjeg Josipa Ćiritovića iz Benkovca jer je osjetila da bi on mogao biti onaj pravi.



– Prijavila sam se jer mi se Josip svidio i mislim da je stvoren za mene. Privukli su me njegova iskrenost i osobine. Dobar je dečko – rekla je Nikolina te dodala da općenito od muškarca traži iskrenost i da ima dobar karakter. Voli zabavne dečke, veze shvaća ozbiljno, a misli da godine nisu bitne. Nikolina je nedavno ostala bez majke, a ona ju je poticala da pronađe ljubav

– Govorila mi je da želi da se zaljubim, ali da ostanem svoja. Puno me toga naučila u životu – ponosno je rekla Nikolina te otkrila da je treći dolazak u emisiju bio lakši jer je znala proceduru.

– Vjerujem u treću sreću – zaključila je. Čini se da Josip traži iste osobine kad je riječ o nježnijem spolu jer mu je Nikolina odmah zapela za oko.

Kod Domagoja Škobića prijavila se 44-godišnja Ines Petrić koja je u prethodnim sezonama bila kod Andre Bogunovića i Gorana Špehara. Iako se nadala da će zaiskriti između nje i slavonskog zemljoposjednika i biznismena, Andro je iznenadno najavio svoj odlazak iz emisije.



– Iskreno, ja sam se nadao da nisam prošao – rekao je Domagoj, jer ga je sin zamolio da ne sudjeluje u emisiji, a odlučio je poštovati volju djece te zahvalio djevojkama koje su mu poslale pisma. Iako Domagoja više nema u emisiji, Ines će nastaviti tražiti ljubav u showu pa se nada da će kliknuti s nekim od ostalih kandidata. Kako kaže vlasnica frizerskog salona, traži muškarca koji zna što želi. Bitan joj je karakter i da muškarac ima ciljeve za sljedećih pet godina. Novac joj nije bitan, a imala je ponude za brak i lagodan život. Muškarci, kada je pogledaju, često pomisle da je lijena i jer je uvijek dotjerana i našminkana, ali iznenade se kada otkriju koliko je zapravo sposobna i koliko toga zna napraviti.