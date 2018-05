Objavljeni prvi službeni portreti s vjenčanja princa Harryja i Meghan

Kensigtonska palača objavila je prve službene fotografije novopečenog bračnog para Harryja i Meghan, odnosno vojvode i vojvotkinje od Sussexa. Osim njihove zajedničke fotografije objavljena je i fotografija s paževima i djeverušama s njihovog vjenčanja, ali i kompletne kraljevske obitelji.

Uz Meghan stoji njena majka Doria Ragland, a pokraj Harryja su njegov otac princ Charles sa suprugom Camillom, kraljica Elizabeta II. i princ Phillip, te Harryjev brat William sa suprugom Kate. Fotografija je snimljena u "Green Drawing" sobi u dvorcu Windsor, prije svečanog domjenka nakon vjenčanja.

The Duke and Duchess would like to thank everyone who took part in the celebrations of their Wedding.



They feel so lucky to have been able to share their day with all those gathered in Windsor and those who watched on television across the UK, Commonwealth, and around the world. pic.twitter.com/RSa9ukqxLF