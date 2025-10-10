Ella Dvornik nikad iskrenije o najtežoj borbi: 'Prošla bih sva s*anja koja sam prošla još milijun puta'

Naša najpoznatija influencerica Ella Dvornik najnovijom objavom na društvenim mrežama dala je naslutiti da prolazi kroz period osobne transformacije i da je, nakon turbulencija, napokon pronašla svoj mir. Otvoreno je progovorila o osjećaju slobode i sreće koji dosad nije iskusila, a njezine su riječi snažno odjeknule među pratiteljima. - Prošla bih sva s*anja koja sam prošla još milijun puta da znam da ću samo na tren bit slobodna i sretna koliko sam sada. Nikada....ali NIKADA mi nije bilo bolje. Ne mogu vjerovati da je nekim ljudima ovako stalno. Nadam se da ću bit jedna od njih - napisala je Ella u priči na Instagramu. Uslijedili su bezbrojni komentari podrške: - "Predivna Ella! I jaka!", "Predivno rečeno. Ti baš zaslužuješ biti sretna i nasmijana", " Hvala tebi što postojiš. Ti si jedna od rijetkih zraka sunca u ovom mračnom svijetu" - pisali su pratitelji influencerici.

Ova objava dolazi u kontekstu njezinog razvoda od britanskog poduzetnika Charlesa Pearcea, s kojim je bila u vezi od 2014. godine. Par se vjenčao 2019. godine u Las Vegasu, a vijest o razlazu potvrdili su tijekom 2023. godine, što je pokrenulo veliko medijsko zanimanje. U braku su dobili dvije kćeri, Balie Dee i Lumi Wren, zbog čega je cijeli proces za oboje dodatno osjetljiv. Unatoč teškim okolnostima koje prate svaki prekid, a posebice onaj pod lupom javnosti, Ella je jasno dala do znanja da je upravo ova životna prekretnica za nju označila početak novog, sretnijeg poglavlja.

Foto: Instagram screenshot

Nakon godina života u Istri, gdje je s Charlesom i kćerima svila obiteljsko gnijezdo, Ella je okrenula novu stranicu i preselila se natrag u Zagreb. Trenutačno živi kao podstanarka u Novom Zagrebu, a upravo je ta promjena okoline, čini se, bila ključna za njezin unutarnji mir. Ipak, proces razvoda donio je i teške odluke. Sutkinja je u privremenoj mjeri odredila da djevojčice žive s ocem u njihovoj obiteljskoj kući u Istri, dok ih Ella redovito posjećuje.

VIDEO Ella Dvornik: 'Imam svojih sedam dana s djecom pod nadzorom, to je užasno teško'

Svojim pratiteljima, od kojih joj se mnogi javljaju s vlastitim teškim pričama, Ella je uputila i snažnu poruku o tome kako se nositi s nedaćama. Smatra da je ključ u promjeni stava prema problemima. - Razvod je samo riječ, samo komad papira, nevidljiva granica koju si postaviš i misliš ako nestane da će ti biti lakše. I kad nestane skužiš da nije ništa drugačije. Najbolja borba je ona koju odlučite ne voditi - napisala je Ella jednom prilikom.