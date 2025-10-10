Naši Portali
ČVRST OSLONAC

Tko je suprug jedne od najmoćnijih žena Europe? Imaju sedmero djece i u braku su gotovo 40 godina

VL
Autor
Vecernji.hr
10.10.2025.
u 07:00

Dok je Ursula von der Leyen jedna od najmoćnijih političarki svijeta, njezin suprug Heiko vodi znatno povučeniji život. Ipak, riječ je o uglednom njemačkom liječniku s impresivnom karijerom, koji je Ursuli najveća potpora već gotovo 40 godina.

U svijetu visoke politike, gdje su privatni životi često pod lupom javnosti, priča Ursule i Heika von der Leyena prava je rijetkost. Predsjednica Europske komisije i njezin suprug u braku su od 1986. godine, a njihova veza, koja traje gotovo četiri desetljeća, temelj je njihove velike obitelji. Dok ona vješto manevrira na čelu europske politike, Heiko je samozatajni, ali čvrsti oslonac koji joj pruža stabilnost daleko od medijske pozornosti.

Kruna njihove ljubavi sedmero su djece: David (rođen 1987.), Sophie (1989.), Maria Donata (1992.), blizanke Johanna i Victoria (1994.), Egmont (1998.) i najmlađa Gracia (1999.). Obiteljska sreća dodatno je uvećana u proljeće 2021. godine, kada su postali baka i djed dobivši prvo unuče. Upravo ta velika obitelj, kako je Ursula često isticala, njezin je bijeg od stresne svakodnevice i izvor najveće snage.

Koliko joj obitelj znači, Ursula von der Leyen najbolje je opisala u jednom intervjuu za njemački Bunte. -–Ponekad mi zastane dah kada pomislim koliko sam sretno živjela. Kad pomislim na muža i djecu, srce mi se ispuni toplinom – izjavila je, naglasivši kako je obitelj uvijek podržava i pomaže joj da ostane čvrsto na zemlji. Ta povezanost i podrška očito su ključni sastojci njihova dugog i skladnog braka.

Ipak, Heiko von der Leyen mnogo je više od supruga moćne političarke. Riječ je o cijenjenom njemačkom liječniku i poduzetniku. Medicinu je studirao na Sveučilištu u Hamburgu i Medicinskom fakultetu u Hannoveru, a njegova ga je stručnost odvela i na Sveučilište Stanford, gdje je od 1992. do 1996. bio član fakulteta. Nakon što je bio direktor Hanover Clinical Trial Centra, u prosincu 2020. preuzeo je funkciju medicinskog direktora američke biotehnološke tvrtke Orgenesis. Ta tvrtka je lider u području staničnih i genskih terapija, što Heika svrstava među vodeće stručnjake u jednom od najnaprednijih područja suvremene medicine.

Heiko von der Leyen Ursula von der Leyen

