Gola leđa i osmijeh koji obara s nogu: Danijela Martinović zapalila Instagram novim fotografijama

Danijela Martinović, ponovno je dokazala zašto nosi titulu jedne od najbolje odjevenih Hrvatica. Svojom posljednjom objavom na Instagramu, splitska glazbenica je izazvala lavinu pozitivnih reakcija. U nizu fotografija, Danijela je pokazala savršenu jesensku modnu kombinaciju koja istovremeno odiše elegancijom, odvažnošću i onim njezinim prepoznatljivim šarmom. U centru pažnje našla se dugačka, pripijena haljina u toploj smeđoj boji koja je savršeno naglasila njezinu vitku figuru. Gornji dio haljine, krojen oko vrata, otkrio je Danijelina ramena i leđa, dodajući dozu suptilne senzualnosti cjelokupnom izgledu. Donji dio, izrađen od prozirnog materijala, lepršavo je padao i davao kombinaciji romantičnu notu.

Cijeli stajling zaokružila je širokim kožnim remenom koji je dodatno istaknuo struk, modernim gležnjačama u boji konjaka te efektnim detaljima poput velikih sunčanih naočala i simpatičnog broša u obliku mačke na rukavu sakoa. Njezina prepoznatljiva kratka plava kosa i crveni ruž na usnama bili su točka na 'i' ovog besprijekornog izdanja.Nije trebalo dugo čekati da se ispod objave zaredaju komplimenti vjernih obožavatelja, koji su ostali bez daha. Fotografije pogledajte ovdje.

"Uvijek zasjeniš novom ljepotom osmijeha, zračiš ljubavlju i toplinom, predivna uvijek Danijela", "Žena sa stavom i stilom, predivna Danijela", "Diva", samo su neki od komentara koji su preplavili njezin profil. Mnogi su pohvalili i njezinu frizuru, a jedna je obožavateljica napisala: "Predivna frizurica... baš razmišljam da se tako nekako ošišam... Za nas poviše 50 kraće frizurice otvaraju lice". Danijela već neko vrijeme uživa u skladnoj vezi s bivšim kriminalističkim inspektorom i glazbenikom Josipom Plavićem, s kojim je, kako je ranije otkrila, gradi i njihovo ljubavno gnijezdo – "kućicu u cvijeću".