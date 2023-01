Edina Pršić Babić: 'Na Zanzibaru te nerijetko traže novac ili traže da ih odvedeš u svoju državu'

Egzotični Zanzibar mnogima je jedna od omiljenih destinacija, pogotovo tijekom zimskih mjeseci, kada mnogi bježe u toplije krajeve. Riječ je o dijelu istočnoafričke države Tanzanije. Sastoji od otoka Zanzibarskog otočja koji se nalaze u Indijskom oceanu, 25-50 km od obale Afrike. Otočje se sastoji od dva veća otoka - Unguje i Pembe - te mnogih manjih. Unguja je najveći otok otočja, i često se naziva Zanzibar. Osim otoka Unguje (Zanzibara) i Pembe, također Zanzibar se sastoji od mnogobrojnih koraljnih grebena i manjih otoka. Otoci su izrazito niski, nadmorska visina najvišeg vrha je samo 120 metara! Glavni i najveći grad je Zanzibar City na otoku Unguji. Mnogima je Zanzibar poznat i kao otok na kojem je rođen Freddie Mercury, jedan od najvećih rock pjevača svih vremena. Radijska i televizijska voditeljica Edina Pršić Babić tamo je početkom prosinca otputovala sa suprugom Stjepanom i, kako nam je rekla, doživjela nezaboravno putovanje.

- Oduvijek sam željela otići negdje u toplije krajeve kad je kod nas zima. Zanzibar je definitivno bio na listi želja, pogotovo otkad ga je posjetila moja sestra i prepričavala doživljaje, pokazivala predivne fotografije rajskih plaža, morali smo se sami uvjeriti u tu ljepotu. Ja bih zapravo voljela proputovati i vidjeti cijeli svijet, nadam se da će biti mogućnosti i prilike. Išli smo početkom prosinca, taman kad je kod nas krenula blagdanska euforija. Ostali smo desetak dana i mogu reći da mi je to bilo sasvim dovoljno. Uvijek imaš još nešto vidjeti i posjetiti, ali već se zaželiš domaće hrane, obitelji, prijatelja. Skoro svaki dan je bio aktivan i ispunjen raznim izletima i događanjima, dok smo zadnja dva dana iskoristili za pravi odmor; uživanje na plaži, kupanje, igranje odbojke - ispričala nam je Edina i otkrila što su sve vidjeli.

- Bili smo smješteni na krajnjem sjeveru otoka, u naselju Kendwa gdje smo mogli osjetiti i vidjeti kako žive lokalci, družiti se sa Maasai plemenom i uživati u beskrajnim, predivnim plažama. Posjetili smo Stone Town koji je centar svih zbivanja na Zanzibaru, grad koji ima neku specifičnu energiju. Posebno me dojmila Anglikanska crkva koja je izgrađena na mjestu posljednje tržnice robljem na svijetu. Tamo smo posjetili i obližnji otok - Prison Island - koji je dom divovskih kornjača Aldabra koje su stigle sa Sejšela 1919. godine (poslao ih je britanski guverner kao poklon). Najstarija kornjača ima 194 godine! Jako su druželjubive, a najdraže im je kad im donesemo zelenu poslasticu - salatu koju obožavaju. Žao mi je da nismo stigli posjetiti muzej Freddieja Mercuryja koji je rođen upravo na Zanzibaru, iako ga kroz život nije previše spominjao. Tamo se nalaze slike Freddieja ili Farrokha Bulsare kroz različite faze njegova života. To ćemo ostaviti za neki drugi put. Bili smo i na farmi začina, vidjeli kako raste muškatni oraščić, kako se uzgaja cimet, kurkuma, đumbir... Pomirisali smo i glavni sastojak Chanel no. 5 parfema i vidjeli kako raste kava na Zanzibaru. Voće koje smo tamo degustirali najfinije je voće koje smo ikad probali! Tu je i otok Mnemba, odnosno more oko otoka - okružen je velikim ovalnim grebenom koji je proglašen zaštićenim morskim područjem, idealno mjesto za snorkeling s velikim brojem koralja. Tamo smo čak plivali s dupinima. Na sam otok nije moguće kročiti jer je u vlasništvu Billa Gatesa. Posjetili smo i lokalnu osnovnu školu Skuli Ya Paje gdje smo se družili s učenicima koji su došli samo zbog nas - jer su kod njih praznici pa je škola zapravo zatvorena. Učenici su poveli i svoju braću, sestre, rođake, tako da je bilo djece svih dobi. Plaže su zaista fascinantne, a lokalci znaju na pijesku izložiti svoja umjetnička djela, predivne slike koje prodaju pa je to stvarno jedan poseban prizor. Odmah kraj restorana The rock, koji je simbol Zanzibara, zaplovili smo u tradicionalnim "dhow" čamcima, uživali u tirkiznom moru i imali prilike vidjeti najljepše morske zvijezde... - ispričala je voditeljica i dala i neke savjete onima koji namjeravaju posjetiti Zanzibar.

- Obavezno krema sa zaštitnim faktorom 50 - sunce je prejako i izgoriš za čas ako se ne paziš. Dosta njih je strahovalo od komaraca, ali nema panike jer gotovo da ih i nema. I da, dobro će vam doći sitniji novac zbog napojnica i djece koju ćete susretati na ulicama, pa ćete im poželjeti nešto dati ili kupiti... Također, obavezno kupite nakit od Maasai mama, koji same izrađuju - tim novcem uzdržavaju svoju djecu i obitelj - priča Edina koja je probala i njihovu lokalnu hranu.

- Oni su većinom ribari i njihovi se specijaliteti odnose na morske plodove, ribu i slično, što je nama i više nego odgovaralo. Ono što je meni bilo odlično je "octopus curry" - hobotnica se kuha u mješavini začina poput korijandera i kurkume, i to u kokosovom mlijeku koje je jako zastupljeno u pripremi jela i daje jedan poseban okus. Tu je još i neizostavna zanzibarska pizza; tanko razvučeno tijesto koje se peče na ploči i onda sami birate sastojke koje god želite, slane ili slatke. Obično ljudi stavljaju piletinu, govedinu ili ribu, zatim mješavinu paprike i luka te jaje. Mi smo više bili za neku slatku opciju tako da je moj favorit nutella i mango! Na Zanzibaru se u velikim količinama izvoze muškatni oraščići koje možete vrlo jeftino kupiti na svakom koraku i mogu vam reći da su puno ukusniji od onih koje možemo kupiti kod nas. Uživali smo u obilju kokosa - tako da smo skoro svaki dan pili kokosovu vodu koja sadrži laurinsku kiselinu koja ima antibakterijska, antivirusna i protugljivična svojstva, što pomaže imunološkom sustavu da se obrani od različitih vrsta infekcija. Svakako je dobro imati sa sobom probiotike jer se ipak njihova hrana i priprema dosta razlikuje od naše - kaže naša sugovornica i dodaje kako su stanovnici Zanzibara naviknuli na turiste i vrlo su komunikativni i otvoreni.

- Čim te vide da sam sjediš, odmah ti prilaze i započinju razgovor, nema kod njih neke sramežljivosti. Nerijetko te i traže novac ili da ih povedeš sa sobom u svoju državu. Isprva nisam znala kako reagirati, ali važno je naučiti postaviti granicu i objasniti im da to nije moguće. Putovali smo s grupom ljudi iz Hrvatske, s kojima smo usred Afrike pratili utakmice Hrvatske i navijali za naše na Svjetskom prvenstvu. To su uspomene koje ćemo pamtiti za cijeli život - ispričala je Edina i dodala kako su joj putovanja jako bitna.

- Putovanja obogaćuju, toliko toga otkrivaju, pune te nekom novom, svježom energijom. Upoznavanje novih ljudi, kultura, običaja... pa to je bogatstvo. Proširiti svoje vidike, stvoriti nove uspomene kojih ćemo se prisjećati kad ostarimo. Suprug i ja već pravimo planove za nova putovanja. Za sad je u planu Turska u travnju, točnije Sanliurfa koju sam posjetila i početkom 2022. koja me potpuno oduševila. Zovu je i nultom točkom u povijesti čovječanstva i jednom od najvažnijih prekretnica u evoluciji čovjeka, mjesto rođenja proroka Abrahama. Tamo blizu je i Gobekli Tepe, najstariji hram na svijetu. Voljela bih svakako ponovno otići i na jedno veće putovanje, ali vidjet ćemo koliko će posao dopustiti da uzmem malo duži godišnji. Manje smo putovali za vrijeme pandemije. To čak nije bilo zbog nekog straha, nego zbog procedure, testova i ostaloga što smo morali prolaziti, jednostavno mi se sve to nije dalo, odlučili smo pričekati neka bolja vremena koja su, hvala Bogu, i došla - zaključila je Edina Pršić Babić.

