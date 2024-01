Dva puta su me vrbovali s komercijalnih televizija, ali ja volim svoj posao i ovo što proizvodimo na HRT-u

Zadnjeg dana 2023. godine na HRT-u je startala i nova emisija "Godina za pamćenje" koja je koncipirana tako da vraća gledatelje u određenu godinu iz prošlosti. Voditeljica emisije je dobro poznato HRT-ovo lice Daniela Trbović, a u ulozi kapetana dvaju timove gledat ćemo Roberta Ferlina i Marija Battifiacu. Emisija je zamišljena tako da, uz pomoć voditeljice, dva kapetana sa svojim timom odgovaraju na pitanja koja se odnose na najveće glazbene hitove, legendarne televizijske trenutke, neobične izume, filmske scene, svjetske vijesti i ostale kategorije koje su obilježile godinu u kojoj je smještena epizoda.

- Nadam se da će i gledateljima biti zabavno i zanimljivo kao i Mariju, Ferlinu i meni. Prisjetit ćemo se što se gledalo, slušalo, kako se živjelo pojedinih godina, što se odijevalo. Kostimiranje za svaku godinu posebno nas raduje, a arhivske snimke koje ilustriraju pitanja ovog zabavnog kviza su neprocjenjive. Gledatelji u najboljim godinama sigurno će često komentirati - "Ovog se sjećam", "Da, da tako je bilo", a mlađi će se možda čuditi i ponekad nam se podsmjehnuti. Vjerujem da će sad lakše shvatiti zašto smo takvi kakvi jesmo - rekla je Daniela najavljujući emisiju. S voditeljicom smo se prisjetili njezinih početaka na ekranima, emisija koje je vodila tijekom duge karijere na HRT-u i otkrila nam je zašto nikada nije prihvatila poslovne ponude s komercijalnih televizija i s kojom željom ulazi u 2024. godinu.

VEZANI ČLANCI

Nova emisija "Godina za pamćenje" vodi nas u određenu godinu iz prošlosti, a prva emisija starta s 2000. godinom. Čega se vi sjećate iz te godine?

Prva emisija "Godine za pamćenje" osvježila nam je sjećanja na 2000. godinu. Najvažniji podsjetnik na 2000. gledam svakodnevno. Ponekad imam potrebu i zatvoriti oči. Naime, moja 2000. je započela rodno i svečano u rodilištu u Petrovoj. Dvadeset i četiri godine kasnije nadam se da će što prije početi puniti proračun kako bi bilo siće i za nas buduće umirovljenike.

Emisija je rađena po licenci, kako je zamišljena i kako se vama sviđa ovaj format?

"Godina za pamćenje" je zabavni kviz od osam emisija. U svakoj se prisjećamo jedne godine iz razdoblja od 1960. do 2000. Natječu se dvije dvočlane ekipe. Kapetan jedne ekipe je Robert Ferlin, a druge Mario Lipovšek Battifiaca. Natjecatelji su uspješni sportaši, glazbenici, glumci. Ja sam voditeljica, a ponekad se osjećam kao razrednica koja mora uvesti red i smiriti uzavrele natjecateljske strasti. U svakoj od pet igara vodi se bespoštedna borba i iako je riječ o zabavi, timovi se ne drže one - važno je sudjelovati, oni žele pobijediti. Mario i Ferlin, često se u emisiji moraju podsjećati da su u stvari prijatelji. Nadam se da će njihovo prijateljstvo preživjeti do kraja ciklusa.

I vaš izgled u emisiji je modno usklađen s dekadom koju emisija obrađuje. U kojoj transformaciji ste najviše uživali, iz kojeg perioda vam se moda najviše sviđa?

Jasno vam je, ja sam zgodna žena i sve mi dobro stoji, ali kad vidim kapetane, nije mi lako ući u studio i ostati prisebna jer njih dvojica su jednostavno neodoljivi i neponovljivi. Ne znam jesu li im bolje frizure, odjeća, modni dodaci. Šarm i njihova animalna muška snaga san su svake žene. A meni krhkoj i smjernoj bilo je najzanimljivije poigravati se izgledom ženstvenih šezdesetih i sedamdesetih jer sam na ekranu mogla biti sve ono što u stvarnom životu nisam. I plava, i kovrčava, i štiklasta, i pripijena....

Koja emisija iz prošlosti je vama obilježila život, kojih likova s ekrana se rado sjetite?

Prvi dan nove godine bio mi je nezamisliv bez Helge Vlahović Brnobić koja je komentirala izravni prijenos novogodišnjeg koncerta Bečkih filharmoničara. Uz Helgu, miris mamine sarme, sočnu orahnjaču, lampice i Straussove valcere rodila se moja ljubav prema plesu. Danas su od ambicioznih dana rasplesanog djetinjstva i mladosti ostali samo sarma i mama.

Medijski svijet, kao i sve oko njega, promijenio se u ovih 30-ak godina koliko ste vi pred kamerama, koje pluseve i minuse u ovom poslu vidite u vremenu kada ste počeli raditi, a koji su plusevi i minusi današnje televizije?

Ne mogu baš to staviti u excel tablicu, ali sljedeće je znakovito. Naime, osnovnoškolci i srednjoškolci i danas organizirano posjećuju i razgledavaju HRT. Nekad, kad bi me sreli na hodniku ili posjetili u studiju za vrijeme snimanja, bili bi uzbuđeni, a ja bih im, zadovoljna, ponosno dijelila autograme. Mladi i danas dolaze na televiziju. Jasno mi je da nitko od njih više ne nosi olovku i papir, ali i kad sam našminkana, ne traže selfije sa mnom. Jednostavno, klinci više ne gledaju televiziju, a ja ne gledam objave na TikToku, Instagramu, Facebooku jer nisam na društvenim mrežama. Jaz je golem. Ja sigurno neću graditi neku novu televiziju sutrašnjice.

Sjećate li se svog prvog radnog dana na HRT-u i tko je najviše s HRT-a tada vidio potencijal kod vas?

Početkom 1991. cijeli Z3 je prešao na HTV3. Guru nas mladih i drukčijih koji smo se furali na MTV stil bio je televizijski mag Veljko Đuretić. Potom su me sparili s Ljudevitom Grgurićem Grgom, vodili smo uživo doček 1992. na Prvom. Bio je to moj prvi veliki televizijski projekt, koji je nadgledala Ksenija Urličić. Izvukla sam se za tu prigodu iz traperica, jeans generacija je stasala za večernje haljine i neke drukčije televizijske priče.

"Hit depo", "Najslabija karika", "8. kat", "Žene povjerljivo", "5.com s Danielom" samo je dio emisija koje ste vodili, a na tom popisu je sučeljavanje predsjedničkih kandidata 2014. godine kada su vas mnogi kritizirali i prigovorili da ste tome pristupili kao zabavnom show. Biste li ponovili to iskustvo i kako gledate na te kritike?

Je, je, baš je tako! Taj dan sam se probudila i odlučila da će to biti tako kako je bilo. Naime, ja sam izvođač radova, ali jasno mi je da je osoba na ekranu odgovorna za sve. Kad je nešto dobro, onda sam ja ta koja je pametna i dobra, a kad je nešto manje dobro, opet sam ja ta koja je nepametna i loša. Koncept sučeljavanja bio je neuobičajen, što ne znači da je bio loš. Ne znam zašto predsjedničkim kandidatima ne bismo postavljali i neka drukčija, light pitanja da vidimo s kakvom bismo osobom mogli imati posla. Uostalom, populizam je njihova omiljena disciplina, a pred njima ne treba klečati.

Vješti ste i u pisanju, što ste pokazali kroz brojne kolumne čiji je dio objavljen i u knjizi "Hrvatica, majka, katolkinja, nepušačica", nedostaje li vam pisanje, jeste li razmišljali o pisanju autobiografije ili neke druge vrste proze?

Pišem samo po zadatku. U srednjoj školi sam imala nekoliko neuspjelih pokušaja pisanja dnevnika. Moji unutarnji monolozi nisu vrijedni pažnje i ukoričavanja. Ali, izgleda da sam avanturističkog duha jer volim kad me se baci u vatru pa se moram snaći i nešto sročiti. Pisanje kolumni bilo je zanimljivo iskustvo. U nekima sam baš guštala.

Zanima li vas medicina i dalje, jeste li ikada požalili zbog odluke što ste odustali od tog fakulteta?

Nisam nikad požalila jer smo se medicina i ja baš izmrcvarile. Ali od medicine nisam odustala, svakim danom mi je sve važnija. Kao prava nadriliječnica koja je napabirčila nešto sitno medicinskih pojmova i znanja, rado savjetujem druge, a sebi svakodnevno dijagnosticiram neku ozbiljnu bolest. Sa mnom mi nikad nije dosadno. Možda je i to neka dijagnoza.

Zašto vas je sin jedno vrijeme zvao Daniela Uvijek Prekidam Trbović i zanima li ga uopće mama na ekranu, gleda li i komentira?

Mama ga ne fascinira ni na ekranu ni po doma. Kritizira moj uokvireni lik i često, priznajem, kritika nije nimalo drugarska. A ovo za prekidanje, volim ljude koji se drže one - riječima usko, mislima široko. U emisiji smo uvijek ograničeni vremenom pa bih ponekad i ubrzala sugovornika, a priznajem i u civilnom životu mi je teško kad netko palamudi i nikako da dođe do poante.

Format emisija koje ste vi vodili zahtijevaju snalažljivost, koncentraciju i dobru pripremu, je li vam se ikada dogodilo da ste zaboravili tekst ili krivo oslovili gosta...?

Znalo je biti lapsusa, ali nikakvih kardinalnih grešaka. Od lapsusa se uvijek može napraviti fora, rekli bi mladi. Jednom sam izgubila nit i zaboravila tekst u prijenosu uživo, bile su u pitanju milisekunde, a meni su se činile kao vječnost. Kao što vidite, preživjela sam i taj horor.

Cijeli radni vijek ste na HRT-u, jeste li ikada dobili neku ponudu s komercijalnih televizija? Ako jeste, zašto ih niste prihvatili?

Dva puta su me vrbovali, ali ja volim svoj posao i ovo što proizvodimo na HRT-u. Ne vidim se u formatima komercijalnih televizija.

Kada razmišljate o mirovini, kako biste je voljeli provesti, što je vaš san a što realnost s obzirom na to da su mirovine male u današnje vrijeme?

Voljela bih više putovati. Iskoristit ću preostalo vrijeme do mirovinske onemoćalosti jer tada ću imati vremena, a ... Starost sama po sebi nije laka, a mirovine nam oduzimaju dostojanstvo.

U 2024. najveća želja vam je....

U 2024. najveća želja mi je da vam mogu poželjeti sretnu novu 2025.

VIDEO Maja Šuput otkrila kako ju Bloom zove: 'Drugima je simpatično, a meni malo čudno'