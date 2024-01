Mrle iz Leta 3: Angažirao sam DORH, naći ćemo tko je kriv, tko je to nama podmetnuo

Na popisu izvođača koji će nastupiti na ovogodišnjoj Dori opet se pojavilo i ime benda Let 3 koji su nas prošle godine s pjesmom "Mama ŠČ" predstavljali u Liverpoolu na Euroviziji. Ove godine na Dori će nastupit s pjesmom "Babaroga", ali Damir Martinović iz Leta 3 tvrdi kako se bend nije prijavio na Doru i oglasio se na ovu temu na Instagramu. - Angažirao sam DORH, neka institucije rade svoj posao. Pjesma nije naša i ne znam više šta da kažem. "ŠČ" - napisao je Mrle na Instagramu i objavio i video u kojem tvrdi kako pjesma "Babaroga" nije pjesma grupe Let 3.

- Pun mi je k...c. Po cijeli dan me zovu novinari i razni debili koji me pitaju za pjesmu Babaroga. Kužim da ima neke elemente, na neku foru možda ima veze s nama, ali to nije naša pjesma, mi to nismo napravili. Ne znam što je, ja sam angažirao DORH i razne druge stručnjake. Naći ćemo tko je kriv, tko je to nama podmetnuo - govori Mrle u videu na Instagramu. Nedavno smo ga kontaktirali kada je objavljen popis izvođača na Dori i tada nam je rekao:

VEZANI ČLANCI

- Ništa mi nije jasno, još uvijek pokušavamo ući u trag svemu, ali pretpostavljam da se radi o nekom hakiranju. Pjesma "Babaroga" ne postoji. Kako ćemo nastupiti s pjesmom koje nema, što da radimo. Pitali smo ga i bi li se opet prijavio na Doru. - Ja bih, ali me Ivanka ne pušta, odgovorio nam je Mrle u svom stilu.

Inače, ove godine prijavile su se 203 pjesme, a među njima i neka poznata imena poput Vatre, Pavela, Damira Kedže ili ET-ja.

- Očigledno se isplatio rad na Dori, što znači da je sve veći i interes autora i izvođača. Imamo rekordan broj prijava, ali i kvalitetnih pjesama. To je i jedan od razloga zbog kojih ove godine imamo polufinala. bit će još više večeri, šušura, napetosti, a samim time i Dora raste, kazao nam je urednik Dore Tomislav Štengl. Na Dori, koja se ove godine neće održati u Opatiji, trebala je nastupiti i pjevačica Zsa Zsa ali je ona odustala od nastupa i umjesto nje ćemo slušati i gledati Baby Lasagnu koji če otpjevati pjesmu “Rim Tim Tagi Dim” i koji je već osvojio simpatije publike ako je suditi po reakcijama na društvenim mrežama.