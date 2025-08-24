Naši Portali
posebno događanje

Dugo ih nismo vidjeli! Kolinda Grabar-Kitarović u rijetkom pojavljivanju sa suprugom Jakovom, uživali su na Lošinju

Foto: Facebook
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
24.08.2025.
u 12:15

Kako su otkrili, ovog vikenda uživali su u druženju i ljepotama otoka. Slobodno vrijeme iskoristili su za opuštanje, kušanje dobre hrane te isprobavanje jahti u uvali Čikat, gdje su uživali u zabavi, plesu i luksuznoj atmosferi poznatog hotela na Lošinju

Nakon nedavnog putovanja u Budimpeštu, Kolinda Grabar-Kitarović sada se ponovno pojavila na jednom događanju. Ovoga puta, bivša predsjednica Republike Hrvatske došla je u društvu supruga Jakova Kitarovića. Naime, Kolinda i Jakov došli su na Lošinj te pravili društvo dugogodišnjoj prijateljici i suradnici Snježani Mehun Schillinger.

Kako su otkrili, ovog vikenda uživali su u druženju i ljepotama otoka. Slobodno vrijeme iskoristili su za opuštanje, kušanje dobre hrane te isprobavanje jahti u uvali Čikat, gdje su uživali u zabavi, plesu i luksuznoj atmosferi poznatog hotela na Lošinju, a fotografije pogledajte ovdje.
Istaknimo i da Kolindu i Jakova duže vrijeme nismo vidjeli zajedno na nekom događanju. 

Emi su govorili da će pojesti svu djecu u razredu, a Dominik se plaši preranog odlaska od obitelji
1/4

Dodajmo i da je Grabar-Kitarović ovom prilikom zablistala u prekrasnoj bijeloj haljini koja je imala i njezin omiljeni dodatak – šal koji se veže u mašnu oko vrata.

Podsjetimo, Kolinda se nedavno javila iz Mađarske gdje je prisustvovala slavljenju uspjeha Thomasa Bacha. Prisustvovala je svečanosti na kojoj je Bach primio Veliki križ mađarskog reda za zasluge.

Kolinda se javila i početkom kolovoza i uputila emotivnu poruku braniteljima. - Ponosna. Zahvalna. U mislima s onima koji su dali sve. Svim hrvatskim braniteljima hvala. Svim hrvatskim građanima i hrvatskom narodu sretan Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja - napisala je bivša predsjednica na svom Facebooku.

Ella Dvornik progovorila o traumama koje ima od bivšeg: Jedan od najtežih oblika povređivanja
Komentara 2

Pogledaj Sve
FE
FELIXEBERT
12:36 24.08.2025.

Zasto nije tamo ostal?Oma Nam sigurno ne fali.

Avatar Urban Fox
Urban Fox
12:37 24.08.2025.

Hebeš državu koja barem jednu Kolindu nema!!!

