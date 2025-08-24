Nekoliko tisuća ljudi stiglo je sinoć u maleni istarski Barban na koncert popularne splitske grupe Dalmatino, a sve u sklopu programa obilježavanja jubilarne 50. Trke na prstenac koja se održava danas. Placa u staroj jezgri bila je potpuno ispunjena posjetiteljima iz cijele Istre, ali i brojnim turistima iz ostatka Hrvatske te nešto manje stranim gostima, najčešće iz susjedne Italije.

"Mi smo bend iz Splita i sve su naše pjesme ljubavne, a čuo sam da se vi u Istri znate jako dobro zabaviti pa nam se pridružite i pjevajmo" pozvao je publiku na početku frontmen Dalmatina Ivo Jagnjić, a na što je publika odgovorila pjevajući najveće hitove iz cijele dva i pol desetljeća duge karijere Dalmatina, uključujući najveće hitove kao što su "Refužo", "Dajem ti rič", "Feta žute naranče", "Dvi sestre blizanke" i brojne duge.

VIDEO Grupa Dalmatino nastupom pred tisućama ljudi najavila jubilarnu 50. Trku na prstenac

Nije floskula da je zabava potrajala dugo u noć jer nastup je počeo u 23.30, a prije toga atmosferu je odlično zagrijao veseli slovenski Tequila bend iz Kopra na čijem su repertoaru bili najveći hitovi hrvatske zabavne glazbe. Zabave će biti i večeras nakon Trke koja je u 17 sati najavljen je koncert Mladena Grdovića.