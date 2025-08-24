Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 44
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
BREAKING
Do kraja vikenda iskoristi akcijske cijene digitalne pretplate. Imamo sjajan dar uz e-novine!
Poslušaj
Prijavi grešku
U BARBANU

VIDEO Grupa Dalmatino nastupom pred tisućama ljudi najavila jubilarnu 50. Trku na prstenac

Foto: Dario Topić
1/36
Autor
Dario Topić
24.08.2025.
u 09:42

"Mi smo bend iz Splita i sve su naše pjesme ljubavne, a čuo sam da se vi u Istri znate jako dobro zabaviti pa nam se pridružite i pjevajmo" pozvao je publiku na početku frontmen Dalmatina Ivo Jagnjić.

Nekoliko tisuća ljudi stiglo je sinoć u maleni istarski Barban na koncert popularne splitske grupe Dalmatino, a sve u sklopu programa obilježavanja jubilarne 50. Trke na prstenac koja se održava danas. Placa u staroj jezgri bila je potpuno ispunjena posjetiteljima iz cijele Istre, ali i brojnim turistima iz ostatka Hrvatske te nešto manje stranim gostima, najčešće iz susjedne Italije.

"Mi smo bend iz Splita i sve su naše pjesme ljubavne, a čuo sam da se vi u Istri znate jako dobro zabaviti pa nam se pridružite i pjevajmo" pozvao je publiku na početku frontmen Dalmatina Ivo Jagnjić, a na što je publika odgovorila pjevajući najveće hitove iz cijele dva i pol desetljeća duge karijere Dalmatina, uključujući najveće hitove kao što su "Refužo", "Dajem ti rič", "Feta žute naranče", "Dvi sestre blizanke" i brojne duge.

VIDEO Grupa Dalmatino nastupom pred tisućama ljudi najavila jubilarnu 50. Trku na prstenac
1/36

Nije floskula da je zabava potrajala dugo u noć jer nastup je počeo u 23.30, a prije toga atmosferu je odlično zagrijao veseli slovenski Tequila bend iz Kopra na čijem su repertoaru bili najveći hitovi hrvatske zabavne glazbe. Zabave će biti i večeras nakon Trke koja je u 17 sati najavljen je koncert Mladena Grdovića.

Dalmatino video 1
Ključne riječi
showbiz Trka na prstenac Istra Barban koncert Dalmatino

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još