Doris Dragović iznenadila izjavom o Ivanu Huljiću, ovime je poslala snažnu poruku o njihovom odnosu

Čarobni ambijent splitske Galerije Meštrović još je jednom bio pozornica za najbolje od domaće glazbe, a festival Melodije Jadrana ni ove godine nije propustila naša glazbena ikona Doris Dragović. S baladom "Kad zastor mi padne", Doris je najavila svoj dugoočekivani novi album, a pjesma je posebna jer ju potpisuje talentirani Ivan Huljić. Njihova suradnja već je neko vrijeme poznata javnosti, no nitko nije očekivao emotivno priznanje koje je uslijedilo u najnovijem razgovoru.

Na pitanje o Ivanovom autorskom albumu, Doris je s ponosom i toplinom u glasu odgovorila: - To je album moga sina Ivana Huljića, koji je poželio imati autorski album. I naravno da sam se ja odmah prostrla. Dakle, to stvarno treba čuti - poručila je za In Magazin. Njezina izjava potaknula je novinara na dodatno pitanje znači li to da ona, uz svog sina Bornu, ima dva sina, na što je Doris uz osmijeh potvrdno odgovorila: "Da."

Ivan Huljić te je večeri imao dvostruki razlog za ponos. Osim što je ispratio premijeru pjesme koju je napisao za Doris, iz publike je s jednakim žarom bodrio i svoju dragu, Jelenu Rozgu. Ona je, nakon prošlogodišnjeg hita "Lavica", predstavila novi adut iz radionice bračnog para Huljić, pjesmu "Začarani krug". .

U subotu je tako, u čarobnom prostoru Meštrovićeva Kaštilca nastupila naša slavna glazbena diva Nina Badrić. Uz pratnju Ante Gele i akustičnog orkestra, pjevačica je više od dva sata nizala hitove, a vrhunac večeri bila je dirljiva izvedba pjesme "Ako me ostaviš", koju je posvetila Miši Kovaču i svom pokojnom ocu.