FOTO Rubenova navodna ljubavnica napravila korak koji ni Blanku neće ostaviti ravnodušnom, evo o čemu je riječ

Suprug naše umirovljene atletičarke Blanke Vlašić, Ruben Van Gucht, inače belgijski sportski novinar koji se prije više mjeseci za tamošnje medije pohvalio kako prakticira otvoreni brak, sada je na svom Instagram profilu objavio fotografiju na kojoj pozira u restoranu u rodnoj mu Belgiji. "Sezona dagnji je otvorena", kratko je poručio. Ipak, ono što je posebno privukla pažnju medija jest upravo komentar njegove navodne ljubavnice s kojom ima aferu, spisateljice Charlotte Van Looy. Ona mu je bez riječi, vjerojatno dokazujući svoju privrženost i ljubav, ostavila tri emotikona srca.

Podsjetimo, domaćim medijima i gradskim kuloarima proteklih tjedana kružile su i glasine kako je Blanka Vlašić skinula prsten i odlučila okončati svoj otvoreni brak. Posljednjih više od pola godine mediji su doslovce ludjeli za pričom o njihovu otvorenom odnosu i tome kako si je njezin suprug, s kim je u crkvi Sv. Lovre na splitskom Žnjanu izgovorila sudbonosno "da", dao za pravo javno govoriti i priznati kako prakticira takav odnos. Blanka se nikada nije oglasila o svom nekonvencionalnom i otvorenom odnosu, a dok su drugi govorili u njezino ime. Njezin otac prvi se put oglasio i komentirao odnos nje i Rubena, a i Ruben se za belgijske medije sam "hvalio" kako se Blanka navodno nije požalila što su u takvom odnosu.

Proslavljenog trenera, Joška Vlašića kontaktirali smo 16. lipnja, kako bi nam rekao je li istina da se njegova kći rastala od Rubena Van Guchta. – To trebate pitati nju. Nemojte mene o tome, baš me briga. Ja gledam svoj život, ne želim komentirati dalje. To me ne zanima – komentirao je glasine o razvodu Blankin otac, proslavljeni trener Joško Vlašić za Večernji list.

Osim toga, čitatelj Večernjeg lista snimio je umirovljenu atletičarku, 41-godišnju Blanku Vlašić, u predivnom i neodoljivom trenutku s njezinim dvoipolgodišnjim sinčićem Mondom. – Blanku često viđam, a sada sam je zatekao u društvu sina. Poznata je kao ranoranilac pa je već oko 8 i 30 bila u šetnji sa psom i sinom po kvartu. Ovdje na Žnjanu imamo i mesnicu, pa je otišla tamo nešto kupiti, prošetati psa, a i sina – ispričao nam je vjerni čitatelj koji je samo s Večernjim listom podijelio predivne fotografije majke i sina.