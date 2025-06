FOTO Bivša Miss Hrvatske pojavila se prvi put u javnosti nakon obiteljske tragedije, evo što je radila

Tradicionalno otvaranje ljetne sezone u Gooshter Beach Clubu u Podstrani i ove je godine okupilo brojna poznata lica. Ipak, najveću pažnju privukla je splitska misica Fani Čapalija, čiji je dolazak bio posebno emotivan. Jedna od najljepših Hrvatica, okrunjena titulom Miss 1993. godine, na događaj je stigla u društvu prijatelja, pokazavši snagu i dostojanstvo unatoč teškom razdoblju.

Za ovu prigodu odabrala je elegantnu crnu kombinaciju sastavljenu od prsluka s uzorkom i širokih hlača s dubokim prorezima, koje su isticale njezinu vitku figuru. Izdanje je upotpunila srebrnim sandalama i torbicom s kristalima, a okupljenim fotografima pozirala je s blagim osmijehom. - Najdraža ljetna tradicija - napisala je Fani u opisu objave na Instagramu

Podsjetimo, početkom lipnja Fani je zadesila velika obiteljska tragedija kada je preminula njezina starija sestra Blanka Čapalija. Borbu s dugom i teškom bolešću izgubila je u splitskoj bolnici, gdje je provela posljednje dane. Iza sebe je ostavila maloljetnu kćer, s kojom je Fani bila iznimno povezana i o kojoj je s puno ljubavi govorila u ranijim intervjuima.

– Obožavam je naprosto! Malena ima dvije godine i prošlo ljeto sam je čuvala u Makarskoj jedno vrijeme, pomagala sam sestri dok je radila, baš sam uživala. Djeca su radosna i čudesna, totalno te pune energijom. Voljela bih i da meni netko za par godina dosađuje s "mama, mama" – ispričala je Fani 2014. za Jutarnji list. Ovaj je gubitak dodatno pogodio bivšu misicu, koja se i ranije suočila s teškim životnim udarcima.

FOTO Naša poznata voditeljica zaplakala je kad je ispred crkve ugledala svog budućeg supruga

Naime, na vrhuncu popularnosti povukla se iz modnog svijeta jer se željela posvetiti braku s bivšim nogometašem Ivicom Mornarom, no brak, nažalost, nije dugo potrajao i nakon tri godine odlučili su se razvesti. Paralelno s raspadom braka proživljavala je još jednu obiteljsku dramu. Njezina majka bolovala je od raka, a zbog stresne situacije Fani je gubila kilograme. Imala je samo 49 kilograma, zbog čega je neki na ulici nisu prepoznavali. Jednom je otkrila da bi bila najsretnija kad bi se opet zaljubila, no tvrdi da joj to ne ide. Priznala je da ima udvarača, ali pravu ljubav još nije pronašla. - Ne mislim da se to nikada neće dogoditi, ali ne ide to tek tako. Kad bih postala majka, bila bih najsretnija na svijetu - kazala je Fani.