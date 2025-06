Nina Badrić o 'Melodijama Jadrana': Bilo mi je teško otpjevati Mišinu pjesmu, moj otac ga je obožavao

U magičnom ambijentu splitske Galerije Meštrović Nina Badrić sinoć je otvorila ovogodišnje Melodije Jadrana koncertom koji je bio spoj čistih emocija i zaraznog humora. Uz pratnju Ante Gele i akustičnog orkestra, pjevačica je više od dva sata nizala hitove, a vrhunac večeri bila je dirljiva izvedba pjesme "Ako me ostaviš", koju je posvetila Miši Kovaču i svom pokojnom ocu. U ekskluzivnom razgovoru za Večernji glazbena diva progovorila je o tom izuzetno emotivnom trenutku, podijelila svoje dojmove s jučerašnjeg nastupa i najavila večerašnji na kojem će predstaviti novu pjesmu.

Kolika vam je čast što ste sudjelovali na Melodijama Jadrana? Kakva je bila atmosfera i jeste li osjetili tu posebnu povezanost s publikom?

Prije svega, hvala Tomi Mrduljašu koji mi je sve omogućio hahahaha! Ne zezam se kad to kažem jer prije par godina pjevala sam na Peristilu za svoj rođendan i to je bio jedan od posebnijih koncerata u mojoj karijeri. No ovaj sinoć je nadmašio sve. Pjevati na jednoj od najljepših pozornica na svijetu san je svakog glazbenika, a kad me je Tomo nazvao i predložio poseban koncert odmah sam u glavi zamislila aranžmane Ante Gele i njegov orkestar.

FOTO Spektakularna prva večer Melodija Jadrana! Evo kako su Nina Badrić i Ante Gelo oduševili brojne posjetitelje

Koliko su dugo trajale pripreme za Melodije Jadrana i kako ste se dogovarali s Antom Gelom oko pjesama i aranžmana? Kakva vam je bila splitska publika i jeste li pronašli vremena za druženje s obožavateljima?

Osmislili smo program koji odiše Mediteranom, a Ante je prearanžirao pjesme koje su sada dobile potpuno drugačiju boju. Sinoć je reakcija publike rekla sve. Vraćali su me na bis tri puta i to je najveći zagrljaj ljudi koji su bili na koncertu.

Izgledali ste fenomenalno, tko vas je odjenuo i čiju ste kreaciju nosili? Koliko vam treba da se inače spremite za tako jedan spektakularni koncert?

Hvala na komplimentu ali zasluge idu mom dugogodišnjem prijatelju i suradniku Saši Jokoviću koji me uvijek besprijekorno našminka. Haljine većinom kupujem pa sam tako pronašla i ovu zlatnu. Činila mi se idealna za ovakav veličanstven prostor kao što je Galerija Meštrović.

Koju pjesmu vam je bilo posebno teško i emotivno izvesti?

'Ako me ostaviš' od legendarnog Miše Kovača. Dva su razloga za to. Moj pokojni otac je obožavao Mišu, on je za njega bio najveći frajer, faca, zvijezda i volio je njegove pjesme, a posebno ovu. Bilo mi je jako teško sinoć otpjevati ovu pjesmu zbog emocija koje su mi prolazile kroz glavu. I jedva sam suspregnula suze. A drugi je razlog Mišo Kovač. Čovjek kojeg izuzetno poštujem kao jednu od najvećih glazbenih institucija ovih prostora. On je za mene naš Elvis i nimalo nije lako otpjevati njegovu pjesmu.

Jeste li pogledali snimke i fotografije s koncerta? Kakvi su vaši dojmovi?

Presretna sam. Dugo mi se nije desilo da nisam mogla zaspati do 6 ujutro. Gledala sam snimke koncerta i čitala dojmove ljudi.. srce mi je puno.

Idete li nakon koncerta odmah kući ili pak preferirate otići negdje popiti piće i opustiti se od adrenalina?

Večeras nastupam na Melodijama Jadrana gdje predstavljam novu pjesmu 'Alive'. No uskoro ću ja u svoj drugi dom na Hvaru gdje će mi to biti ljetna baza pa ću od tamo putovati na sve koncerte koje imam ovoga ljeta. Pored mora je sve lakše.