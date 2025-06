Jelena Rozga o vezi s Ivanom Huljićem: 'Ljubav je super, ja sam sretna, mi smo sretni'

Glazbenica Jelena Rozga u travnju je potvrdila vezu s Ivanom Huljićem nakon puno šuškanja. No, zadržala je svoju odluku da o svom privatnom životu ne govori mnogo, no sada je za In Magazin rekla da je njoj i Ivanu lijepo.

''Ljubav je super, ja sam sretna, mi smo sretni'', rekla je kratko.

Jelena Rozga progovorila o vezi s Ivanom Huljićem: 'Lipo nam je, ljubav je nešto najlipše na svitu'

Podsjetimo, Nina Badrić je u jednom medijskom istupu uzburkala domaću javnost. Naime, Nina je tada slučajno potvrdila ljubavnu vezu kolegice Jelene Rozge i Ivana Huljića o kojoj se u javnosti dugo šuška. Badrić je za srpski 24sedam na pitanje kako gleda na Rozginog mlađeg partnera, rekla: "S obzirom na to da poznajem Ivana dugi niz godina, znam koliko je on zreo i koliko je on jedan dečko na svom mjestu. Meni se ponekad činilo da je Jelena mnogo mlađa od njega, tako da nisu godine bitne da se ljudi nađu." Nina je sada za IN magazin dodala da je svjesna kako je njezina izjava ispala "nezgodna", a o ovoj temi progovorila je i sama Jelena. Rozga je na Ninin odgovor rekla:

"A što ću se naljutiti. Nitko se ne krije, mi se ne krijemo, mi normalno živimo, ali je bilo slatko. Ja sam se tako nasmijala, najjača je", rekla je splitska pjevačica te tako potvrdila vezu o kojoj se dugo šuška. "I onda je došao i Grašo i sve još jednom potvrdio?" pitali su je novinari. "I Grašo lipo itd. Ali dobro, sve je to simpatično, trebao je netko reći i to je ok", zaključila je Jelena.

Petar Grašo nedavno je kazao: "Tonči baš nema sreće. Nije htio da mu se djeca bave glazbom, a oboje su glazbenici. Pa je dobio i zeta glazbenika, a sada mu je i snaha glazbenica. To što Tonči želi se vjerojatno neće ostvariti".

Istaknimo i da su Jelena i Ivan početkom ožujka zajedno snimljeni u Torontu, a i u nekoliko prigoda ranije te da glasine o njihovoj vezi traju još od prošle godine, a ni Jelena ni Ivan o ovoj temi do sada nisu javno govorili.

Ovu ljubav komentirao je i Tonči Huljić i to u razgovoru za Story. - To su me pitali i za Hanu i Petra. Ako je to veza, a ne prijateljstvo, podržavam. Sve što moju djecu čini sretnima, mora i mene usrećiti, kazao je i otkrio kakav je Ivan.

- Omiljen je u društvu, volio bih da je više sa mnom na putovanjima jer je pravi predstavnik muškog bića, kakvo ono treba biti. Vrlo je precizan u poslu koji radi. Dosta je naših poslova prepušteno njemu, ali ipak će se nakon nekog vremena i Petar morati uključiti. Među ostalim, imamo liniju pića i uskoro ćemo predstaviti novu. Dobro je krenulo i sad je podižemo na višu razinu. I Tonika traži svoje. Ništa neću sa sobom odnijeti na drugi svijet, netko se o tome treba brinuti, a ne znam bolju osobu od Ivana. I on se želi kreativno izražavati, ima jaku kreativnu crtu i ne bih htio da to zanemari zato što je zatrpan drugim poslovima. Uvijek ima zrele i ispravne prosudbe. Kad je on tu, mirno spavam i ne petljam se ni u što, rekao je Huljić.