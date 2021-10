TV UNA

Donosimo detalje o novoj regionalnoj televiziji: Bit će dva kanala, naša pjevačica vodit će novi reality show

S Une TV potvrdili su nama i kako ćemo na njihovom glavnom kanalu gledati i svjetski poznati glazbeni show „I Can See Your Voice“ za koji su u tijeku intenzivne pripreme. Veličanstveni studio, žiri sastavljen od velikih zvijezda regije, kao i natjecatelja, među kojima će biti super talentirani pjevači, ali i oni bez tako sjajnog glasa, pridonijet će vrhunskoj zabavi za cijelu obitelj.