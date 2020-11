Naš nogometaš očekuje prinovu sa zgodnom nogometašicom: 'Ovo je najveći Božji dar'

Domaći nogometni par Kristijan Lovrić i Monika Conjar očekuje bebu. Nogometaš Gorice i njegova djevojka, reprezentativka Hrvatske, sretnu su vijest objavili na Facebooku.

- Nismo više sami. Nas troje. Stiže prinova. Najveći Božji dar, napisala je Monika pokraj zajedničke fotografije.

Par se upoznao na malonogometnom turniru u Križevcima.

Foto: Facebook

- Igrala sam kao jedina žena u muškoj ekipi. Tamo me je opazio, ali prošlo je četiri mjeseca dok se nije javio. U to vrijeme sam bila u reprezentaciji pa se nikako nismo mogli dogovoriti za kavu. Za razliku od njega, ja ga nisam tamo zapazila, niti sam obraćala pažnju na njega. Znam samo da smo igrali međusobno u završnici tog turnira. Bio je veliki ulog pa me dečki nisu htjeli stavljati u igru da me netko ne ozlijedi, a izgubili smo na sedmerce. Sjećam se da je on promašio, ha ha – rekla je Monika, a Kristijan se ubacio: – Promašio sam da bude zanimljivije.

Kristijan nam je rekao i kako nije imao dovoljno hrabrosti da joj se ponovno javi.

- Činilo mi se na prvu da ju ne zanima ljubavna veza i imao dojam da bi me odbila da sam je odmah nazvao. Čuo sam da zna biti dosta bahata, ali kada smo se upoznali, vidio sam da to nije tako. Javio sam se porukom preko Instagrama. Bio je to normalan ulet. Pitao sam je je l’ još uvijek igra mali nogomet za Big Beng – prisjeća se Kristijan. Kada joj se javio, Monika je malo znala o Kristijanu.

– Zanimljivo je da me na njega upozorio tata. Naime, tjedan dana prije nego sam išla s reprezentacijom tata mi je na YouTube pokazivao kako ovaj dečko dobro puca penale. I ja gledam, gledam, kad prepoznam da je to Kristijan Lovrić. Moram priznati da baš lijepo zabija jedanaesterce. Tata mi je govorio – vidiš kako se pucaju penali, a ne kao ti, koja znaš i promašiti. Nakon toga sam malo pregledala njegov profil na Instagramu i baš se nakon toga javio – rekla je Monika. Veže vas dosta zajedničkih stvari.

– Karakterno smo isti – objasnio je Kristijan.