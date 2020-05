Voditeljica Nove TV završila u bolnici: 'Faza popuštanja mjera nastupila je prerano'

Voditeljica Nove TV, Anja Alavanja Romac na društvenim je mrežama objavila da je slomila nogu. Anja je naime, nakon izlaska iz izolacije odlučila malo vježbati, pa se prenapregnula i slomila koljeno.

Anja, koju su mnogi zapazili u showu Story Super Nova, ozlijedila se igrajući tenis, pa je završila na operaciji u klinici za traumatologiju u Zagrebu.

Foto: Instagram

''Faza popuštanja nekih mjera za mene je nastupila prerano, npr. tenis. Sa slomljenim koljenom, iz Klinike za traumatologiju Zagreb'' napisala je uz objavu.

"Na Murteru sam igrala tenis i samo nezgodno stala, kada sam osjetila snažnu bol, zbog koje više nisam mogla ispraviti koljeno", ispričala je za Story.

Podsjetimo, iako nije pobijedila u showu, lijepa voditeljica nakon njega dobila je brojne angažmane koji su je doveli i do vlastite emisije koju danas vodi, ''Zdravlje na kvadrat''. Za mladu studenticu novinarstva prilika za rad na Novoj TV otvorila je mnoga vrata, a u jednom je intervjuu i priznala da joj je to bila najljepša stvar koja se ikad dogodila te je opisala to iskustvo kao ''američki san u hrvatskim okvirima''. Sreću na privatnom planu ne skriva, u braku je s poduzetnikom Željkom Romcem s kojim ima dvojicu sinova, Jakova i Ivora.