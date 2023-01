Dobro raspoloženi! Kraljevska obitelj prvi put viđena u javnosti nakon objave kontroverznih memoara

Članovi britanske kraljevske obitelji prvi put su viđeni u javnosti nakon što su izašli kontroverzni memoari princa Harryja pod nazivom 'Spare' (Rezerva).

Kralj Charles razgovarao je s okupljenim sugrađanima u škotskome selu Aboyneu, no nije komentirao sinovu knjigu. Skromno putovanje unutar Velike Britanije kraljev je prvi javni događaj u ovoj godini.

Princ William i njegova supruga Kate obišli su bolnicu u sjevernoj Engleskoj. Oboje su bili nasmijani i dobro raspoloženi te ni oni nisu spominjali Harryjevu knjigu. Ni Buckinghamska palača još nije komentirala informacije koje je Harry izložio u knjizi, a radi se o mnogo prozivki i detalja za koje se obitelj zalaže da se ne iznose u javnosti.

Podsjetimo, knjiga je objavljena 10. Siječnja, a prije nego je došla na police procurili su mnogi kontroverzni detalji. U knjizi princ je otkrio i detalje o sukobu svoje supruge Meghan Markle i princeze od Walesa, Kate Middleton, pisao je i fizičkom obračunu s bratom zbog Meghan, kao i o broju ljudi koje je ubio na dužnosti u Afganistanu. Ovo su samo neki od detalja koji su ranije procurili, a Harry je u svojim memoarima iznio još mnogo toga.

Princ je opisao i kako se njegova supruga iznenadila što se morala pokloniti kraljici te da ju je Sarah Ferguson, bivša supruga princa Andrewa, podučila kako će se pokloniti. Princ piše da je Meghan naklon obavila savršeno te da su u sobi bili i princeza Eugenie, njezin tadašnji zaručnik Jack, Sarah Ferguson, kraljica Elizabeta i princ Andrew.

- Trenutak kasnije Meg me upitala nešto o kraljičinom asistentu. Pitao sam je o kome govori – dodao je Harry te otkrio da je Meghan pojasnila kako misli na čovjeka koji je kraljici Elizabeti držao torbicu te ju otpratio do vrata, a Harry joj je tada odgovorio da je to njegov stric, princ Andrew.

