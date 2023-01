Gay Rom želi predstavljati Srbiju na Euroviziji: 'Etiketiranje me ne dira'

Jovan Živadinović Džipsi (21), Rom koji se javno deklarirao kao gay, jedan je od pjevača koji će se boriti za predstavljanje Srbije na Eurosongu.

Pjesmom "Grijeh" mladi se pjevač plasirao u natjecateljski dio Eurosonga 2023. gdje će se s još 31 sudionikom boriti za pobjedu i odlazak u Liverpool.

Džipsi je osvojio simpatije Ane Đurić Konstrakte, predstavnice Srbije na Eurosongu 2022., koja je pohvalila njegov album i zapratila ga na Instagramu. Sviđa se i Jeleni Karleuši i Sajsi MC, koji njegove pjesme objavljuju na društvenim mrežama. Inače, Jovan je jedan od prvih umjetnika u Srbiji koji je javno priznao da je homoseksualac.

- Zanimljivo je biti Rom i gay. To je dio mene i to je divno. Nije mi teško, prije bih rekao da je naporno. Kad javno istupite o nečemu, poput toga da ste homoseksualac, ljudi očekuju da o tome govorite svaki dan. Ponekad mislim da sam više gay jer drugi ljudi to ističu kod mene. Rom i homoseksualac, to su samo dvije stvari koje čine moj identitet, a ima ih još milijun - kazao je Džipsi za Kurir, dodajući da je i prije trpio diskriminaciju.

- Etiketiranje me sada ne dira, ali jest kad sam bio klinac. Kad sam išao u školu, tukli su me i vrijeđali jer sam bio romske nacionalnosti. Niti jedno dijete to ne zaslužuje. Prebolio sam to. Rekao sam sebi: "Ako ću se tući jer želim nositi štikle, tući ću se." S 12 godina sam shvatio da sam gay. Kad sam rekao roditeljima, prvo su bili u fazi da to nije istina, pa u fazi razočaranja, pa su se ljutili i na kraju su me prihvatili i naučili kako da mi pristupe.

Jovan je objasnio i kako je dobio umjetničko ime Džipsi.

- Sam sam sebi dao taj nadimak. Riječ sam prvi put čuo u Shakirinoj pjesmi “Gypsy” iz 2010. godine, što na engleskom znači “Ciganin”. Ta riječ opisuje tko sam ja, puno bolje zvuči na engleskom i rekao sam si: "To je to" - kaže pjevač čija je pjesma "Finibrid" na ovogodišnjoj dodjeli Music Awards (MAC) nominirana u kategoriji za najbolju urbanu pop pjesmu.

Prije glazbene karijere, Jovan je radio u jednom beogradskom kafiću.

- Prvo sam radio kao konobar, a onda su me stavili da prodajem kavu. Bilo je to prekrasno iskustvo i imam samo riječi hvale za kolege s kojima sam radio. To je ekipa koju ću zauvijek pamtiti, stvarno su me dobro prihvatili – kaže pjevač.

Polufinale srpskog izbora za Pjesmu Eurovizije je 1. i 2. ožujk,a finale je 4. ožujka.

VIDEO Fotografije naših glumaca kako kleče postale su hit na Internetu, a zna se i zašto su na koljenima